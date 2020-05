DECRETO RILANCIO: MES LA MESSA IN SCENA FINALE!

Le lacrime della Bellanova ieri ricordavano quelle della Fornero, una donna che piange per una sanatoria che non sappiamo dove porterà il nostro Paese ma che ha ancora da versare una lacrima per milioni di italiani che rischiano di non avere futuro.

La “sanatoria” della Bellanova sarà anche un’occasione per pulire la fedina penale dei caporali e degli sfruttatori, immagino già un mercato delle vacche in mano alla criminalità e alla mafia, per non parlare delle ONG che ritorneranno in mare a portare nuova mano d’opera.

Dopo oltre tre settimane ha visto alla luce ieri il famigerato decreto rilancio del passato, una pistola ad acqua come vedremo di cui vi racconteremo nei dettagli domani, il tempo di leggerlo e condividerlo…

BREAKING: Fed chair Powell says more policy help may be needed to pull the US out of economic downturn https://t.co/hx5s21jWN7 — CNBC Now (@CNBCnow) May 13, 2020

Ieri Powell ha detto che i prossimi anni sarà un inferno che i 3000 miliardi messi sul tavolo dal Governo americano non basteranno e in Italia si esulta per 55 miliardi che a nulla o poco più serviranno. In mattinata si discuteva ancora delle coperture, si delle coperture, allucinante!

Ieri Powell ha candidamente ammesso che …”Quasi il 40% delle famiglie che guadagnavano meno di $ 40.000 all’anno ha perso il lavoro a marzo”, delinquenti e loro hanno regalato miliardi a hedge fund e banche fallite, miliardi per tenere in piedi grassi speculatori e fondi di investimento miliardari.

Ha anche confermato che la Fed non pensa ai rendimenti negativi che non sono nei loro pensieri ma il mercato ha spinto al ribasso i rendimenti dei tbond e in alto i prezzi e come abbiamo visto, la domanda è esplosa.

Ha detto che le prospettive economiche sono drammaticamente incerte e che i tassi negativi non sono la loro opzione, perchè hanno altre armi, sempre e solo il quantitative easing che serve per far fare soldi ai loro amici e nulla serve per l’economia come dimostrato da numeri studi.

La portata e la velocità di questa recessione sono senza precedenti moderni, significativamente peggiori di qualsiasi recessione dalla seconda guerra mondiale . Stiamo assistendo a un grave declino dell’attività economica e dell’occupazione e già i guadagni di lavoro dell’ultimo decennio sono stati cancellati. Sebbene la risposta economica sia stata tempestiva e opportunamente ampia, potrebbe non essere il capitolo finale, dato che la strada da percorrere è al contempo altamente incerta e soggetta a significativi rischi al ribasso. Le previsioni economiche sono incerte nel migliore dei casi e oggi il virus solleva una nuova serie di domande: quanto rapidamente e in modo sostenibile sarà messo sotto controllo? Possono essere evitati nuovi focolai man mano che le misure di allontanamento sociale scadono? Quanto tempo ci vorrà per ripristinare la fiducia e riprendere la normale spesa? La perdita di migliaia di piccole e medie imprese in tutto il paese distruggerebbe il lavoro della vita e l’eredità familiare di molti leader delle imprese e della comunità e limiterebbe la forza della ripresa quando arriverà . Queste aziende sono la principale fonte di creazione di posti di lavoro, qualcosa di cui avremo molto bisogno mentre le persone cercano di tornare al lavoro. Una recessione prolungata e una debole ripresa potrebbero anche scoraggiare gli investimenti e l’espansione delle imprese, limitando ulteriormente la ripresa di posti di lavoro nonché la crescita del capitale sociale e il ritmo del progresso tecnologico. Il risultato potrebbe essere un lungo periodo di bassa crescita della produttività e redditi stagnanti . Fin qui tutto bene ha giustamente evidenziato la drammaticità della situazione mentre gli psicopatici vi invitano ad acquistare già da ora con mirabolanti riprese all’orizzonte. Quello su cui invece ha mentito è il seguente passaggio… L’attuale recessione è unica in quanto è attribuibile al virus e alle misure prese per limitarne le ricadute. Questa volta, l’inflazione elevata non è stata un problema. Non c’era nessuna bolla pericolosa per l’economia da far scoppiare e nessun boom insostenibile da scoppiare . Il virus è la causa, non i soliti sospetti: qualcosa che vale la pena tenere a mente mentre rispondiamo. Delinquenti sino alla fine! Non c’era alcuna bolla finanziaria, delinquenti dicono loro, chissà perchè a settembre senza l’intervento della FED con centinaia di miliardi di dollari ogni settimana per mesi, il sistema si sarebbe liquefatto, con il mercato monetario agonizzante e prezzi azionari insostenibili. Sono semplicemente dei falsi ipocriti questi banchieri centrali e il sospetto è che cercavano una scusa per cancellare le loro responsabilità e guarda caso lo hanno magicamente trovato! La deflazione da debito è opera esclusiva delle banche centrali di una politica monetaria esclusivamente al servizio dei mercati, Powell dice che la Fed non pensa a rendimenti negativi, il mercato porterà i rendimenti in negativo. PUNTO! Ieri dopo mesi e mesi a discutere di MES con gli ignoranti al Governo, all’improvviso… No, ma come fanno a rinunciare a risorse con tassi che farebbero risparmiare miliardi. Dite loro di ascoltare Gentiloni o Gualtieri non possono perdere una simile occasione! #conte #decretorilancio Spagna, Portogallo e Grecia per ora dicono No al Mes 😎 https://t.co/tnohD1yOON — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020 Spagna Portogallo e Grecia non hanno la minima intenzione di utilizzare il MES, hanno accesso al mercato e quindi preferiscono emettere debito che verrà acquistato da una banca centrale, ma guarda un po quello che scriviamo da secoli! Spagna, Portogallo e Grecia dicono No al Mes. Almeno per ora, i tre governi del blocco meridionale Ue – di cui fa parte anche l’Italia – sono dell’idea che non ci siano le condizioni per ricorrere alla nuova linea di credito messa a punto dal Fondo Salva-Stati per affrontare l’emergenza sanitaria del Covid. (…) Secondo vari rappresentanti dei rispettivi Governi del Sud Europa “la linea di credito del Fondo Salva-Stati non serve, abbiamo accesso ai mercati” Tu pensa che noi ogni giorno discutiamo del MES mentre i nostri titoli di Stato vanno a ruba… Ma gli ignoranti che vanno in giro a trattare per due spiccioli con il MES che ci porterà la troika, sono capaci di farsi qualche domanda o due calcoli! MONETIZZAZIONE! Asta Btp fa il pienone, boom di ordini su Btp 2035 e 2040 – FinanzaOnline https://t.co/Q0h0HyejU8 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020

https://twitter.com/classcnbc/status/1260472346034540552

Chiaro ora non c’è alcun bisogno del MES, ne del recovery fund!

Chiaro se un tedesco ti dice che devi prenderlo, perchè è gratis, non ha condizionalità è meglio fare il contrario, chiaro?

Usare il Mes è vantaggioso, l'Italia può risparmiare fino a 7 miliardi di euro in dieci anni Solo un tedesco poteva dire una simile stronzata! 'Usarlo è vantaggioso per l'Italia' | https://t.co/CqF3zpy7pW https://t.co/Lg2NcBxq1y — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

Alcuni professori vi spiegano per quale motivo in queste settimane il Governo vi ha preso per i fondelli…

Il Mes sanitario incondizionato non esiste … tutto terroristi questi professori! https://t.co/Of1rGISNr8 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

Queste cose sul ⁦@sole24ore⁩ non le trovate loro ci dicono solo che è meglio prendere tutto! Non c’è scampo: il Patto di Stabilità è solo sospeso, poi si dovrà rientrare nei parametri – https://t.co/NDYTH70tR0 https://t.co/RarUcMtOZ5 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

Nel frattempo in Germania la bomba atomica lanciata dalla Corte costituzionale di Karlsruhe continua a produrre i suoi effetti, ridicola è la minaccia di procedura di iinfrazione di un’altra tedesca ridicola, la von der Leyen presidente delle Commissione europea.

Ursula e Angela ora non sanno come sgonfiare il caso Karlsruhe (di C. Paudice) https://t.co/qzA0yzkdMH — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

La sensazione è che nessuno, né a Bruxelles né a Berlino, sappia come cavarsi dall’impaccio creato da Karlrsuhe.(…) Un bel pasticcio. Secondo der Spiegel “la sentenza è pericolosa perché sobilla contro la Corte europea, e incoraggia alla ribellione i nazionalisti”. Secondo la cancelliera Angela Merkel la situazione ora è “spinosa”, ma tuttavia “risolvibile”, avrebbe detto parlando con i colleghi della Cdu, secondo quanto riportato dall’agenzia Dpa. La cancelliera è apparsa preoccupata per la sentenza che rischia di avere “conseguenze di ampia portata”. E che gli occhi di Bruxelles siano puntati su Berlino lo ha lasciato intendere anche la commissaria all’Antitrust Margrethe Vestager che è tornata sulla questione degli aiuti di Stato concessi dall’Ue ai Paesi membri: la distribuzione diseguale “non è giuridicamente discutibile ma pone un problema” e “la soluzione va oltre il diritto alla concorrenza”, ha dichiarato alla Faz. Il riferimento è al fatto che sui 1900 miliardi di aiuti autorizzati dalla Concorrenza Ue, mille fanno capo alla Germania. Una disparità abnorme che comporterà un incremento notevole delle divergenze tra le imprese dell’Unione Europea ledendo i principi di una sana concorrenza nel mercato interno.

E’ chiaro o no che non è possibile lasciare alla Germania fare quello che vuole, quando vuole è chiaro o no che la Germania va buttata fuori a qualunque costo dall’euro?

Ma con il Governo di incapaci che abbiamo a Roma non c’è nulla da fare, serve un Governo di persone capaci, senza ideologie politiche e l’Italia è piena di persone intelligenti che saprebbero come replicare ai tedeschi e ai loro cani da guardia.

Berlino punta quindi a sedare nei prossimi tre mesi il polverone sollevato dai giudici di Karlsruhe. Il verdetto dei giudici costituzionali, secondo Merkel, è “sanabile” se la Banca centrale europea spiegherà il proprio modo di procedere quando acquista titoli di Stato. A detta della cancelliera, la situazione sarebbe delicata anche perchè la sentenza è stata apprezzata da “altri Stati Ue”. Tutte le parti in causa devono affrontare la questione “con intelligenza”, ha aggiunto Merkel stando alle fonti, intendendo sia l’Ue e la Bce, la cui indipendenza per la Germania è “determinante”. Qui tuttavia sorge un problema di immagine e reputazione. Perché Lagarde ha fatto capire che non intende replicare alla Corte tedesca, dal momento che risponde solo alle istituzioni europee. Non può legittimare interlocutori esterni alle istituzioni comunitarie, pena la sua credibilità e indipendenza. Si fa quindi largo l’ipotesi che possa farlo la Bundesbank, prima azionista della Bce, attraverso una informativa che chiarisca la “proporzionalità” del Pspp dinanzi al Bundestag. Si spera così che il caso si sgonfi, senza che nessuno si faccia male. Tuttavia i giudici della Corte tedesca sono stati chiari: a prendere l’iniziativa deve essere l’intero “Consiglio Direttivo” attraverso “l’adozione di una nuova decisione” che spieghi “in modo comprensibile e comprovato” il suo operato. Se la Bce lo facesse, metterebbe a repentaglio la sua credibilità. Se non lo facesse, allora a pagare pegno sarebbe la Corte di Karlsruhe, il massimo organo giurisdizionale della Germania.

Se non sapete di cosa parliamo prendetevi 20 minuti qui sotto per una sintesi.

VON DER LEYEN: GERMANIA, PROCEDURA D'INFRAZIONE PER KARLSRUHE! SCOPERTO IL BLUFF, TEDESCHI UMILIATI – YouTube https://t.co/hBpnaQRyRa — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

Il problema è che non esiste più Europa, nessuna unità, nessuna comunità, nessuna solidarietà solo sciacalli dietro ogni angolo…

Ma #Conte e #Gualtieri non hanno ancora capito che per il recovery fund non c'è alcuna speranza? SVEGLIATEVI! https://t.co/eAplCKiN7C — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 12, 2020

Ricordatevi di questi pezzenti quando andrete a fare le vacanze in Austria, questi sono i nuovi piccoli dittatori austriaci.

Solo un Paese di dementi poteva distruggere un Paese di fessi! https://t.co/dEptGER3YB — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020

Per l’estate loro aprono i loro mari, offrono le loro spiaggie, senza condizioni o quasi.

Noi invece continuiamo con le solite idiozie, qui sotto una rapida carrellata…

ORMAI SIAMO AL DELIRIO PURO! Castiglioncello “Ombrellone a ore, via una famiglia ne arriva un’altra” | Rep https://t.co/LNq2rEHkCP @repubblica — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020

Divieto di annegare … chi deciderà di annegare si assumerà le sue responsabilità! Affinché i dementi governino è sufficiente che i sani di mente continuino a far finta di nulla! https://t.co/JmDZtTR2ph — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020

Non sono cattivi, non lo fanno apposta, sono solo incapaci, ignoranti…

Furiosa lite tra il sindaco di Venezia Brugnaro e il viceministro all'economia Misiani: «Siete pazzi e incapaci» Non siete cattivi, siete incapaci! GRANDE! https://t.co/w5mBD51eSK — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 13, 2020

Chiudiamo qui perchè il fegato sta per scoppiare, meglio restare lucidi e pronti ad ogni evenienza.

Contribuisci anche tu LIBERAMENTE a tenere in vita un’isola di condivisione quotidiana nell’oceano infinito di questa tempesta perfetta, l’informazione indipendente…

