INFLAZIONE DI ILLUSIONI!

Voltaire amava dire che tutto andrà bene un giorno, ecco la nostra speranza, tutto va già bene adesso, ecco l’illusione.

I dati di ieri sull’inflazione in America, cancellano l’illusione e sono dati riferiti al mese di dicembre, il mese principe di tutto l’anno, quello dove si fanno fatturati e vendite, mentre i dati sui consumi devono ancora uscire e saranno terribili a meno che la solita pietosa “mano invisibile” non li ritocchi per la gioia dei mercati che salgono quando sono buoni e salgono comunque perché loro hanno deciso così, anche quando sono pessimi.

Quasi 10 mesi di un oceano di liquidità riversato nei mercati, soldi a pioggia ovunque e l’inflazione è un ECTOPLASMA, illusione solo nella mente di qualche ignorante che suggerisce di seguire le aspettative, pilotate pure quelle…

Certo loro vi vendono l’aumento dello 0,4% dopo lo 0,2% di novembre, ma il 60 % è tutto dovuto all’illusione dei prezzi del petrolio e torneranno a crollare, in mezzo alla speranza sul nulla.

Ciò che conta è il dato qui sopra, il resto è contorno.

Lo so che i prezzi stanno salendo ovunque, il coste degli affitti, delle case, materie prime e via dicendo ma è sempre la solita illusione a partire dagli affitti, crollerà tutto, case, materie prime…

Rassegnatevi, banchieri centrali e tutto il gregge che li segue, non avete una sola possibilità di vincere, ZERO, la deflazione da debiti è un’ipoteca terribile sulla crescita, non basteranno gli stimoli ridicoli dei democratici, neppure gli assegni che verranno spediti direttamente a casa.

Pure in Cina è un ectoplasma l’inflazione, fa più rumore un gregge di pecore che corre dietro all’inflazione che la pecora nera Icebergfinanza che da 12 anni racconta cosa significa deflazione da debiti…

Come scrive Liz, elevata inflazione negli ultimi decenni, ma concentrata principalmente sui prezzi delle attività, azioni e mercati finanziari, case, il resto è deflazione da debiti debiti, debiti …

Plenty of inflation over past few decades, but mainly concentrated in asset prices … shown in chart: NASDAQ, Fed’s balance sheet & S&P 500 have grown considerably relative to broader economy (home prices, commodities, CPI & personal income) @Bloomberg pic.twitter.com/IKu2vMUQrk — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 12, 2021

Tutti a scommettere sulla reflazione e in 10 mesi non è cambiato nulla, zero, solo inflazione da asset che esploderà amplificando la deflazione da debiti.

Underestimating inflation: Spending on 'food at home' is up and spending for 'transportation' is down as a result of the pandemic, but the CPI weights of these categories are unchanged. pic.twitter.com/ubslA5PiqD — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) January 8, 2021

La speranza oggi è illusione!

E’ terribile il ruolo di Cassandra che stiamo rivestendo, mesi e mesi a spiegare perchè quella attuale sui vaccini è una truffa, un’illusione, poi all’improvviso…

Un terrorista complottista alieno! 😉L'efficacia tra il 19% e il 29%". Ecco lo studio che rivede i vaccini – https://t.co/HbEZwNttdS https://t.co/i8ZQWYTNoz — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) January 13, 2021

Prima o poi chiuderanno anche il nostro account, perché raccontiamo la verità, non può essere efficace un vaccino nuovo sperimentale, creato in soli 10 mesi è impossibile, figuriamoci poi di fronte a un virus mutante.

LEGGI 👇

Discrepanze dati #PfizerBioNTech #Moderna , lo dice il professor Doshi, numero 1 del settore per il NYT. Non andava autorizzato. Ma si scoprirà nel 2022 a fine sperimentazione… #13gennaio #COVID19 #vaccinoCovid https://t.co/U1FAwhZjIV — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) January 13, 2021

Ma le illusioni fanno parte della finanza, un mondo dove la frode e la manipolazione sono all’ordine del giorno.

Nel frattempo sta per nascere il CONTE TER, una maledizione per il nostro Paese, l’ennesima!

