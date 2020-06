CONTE E IL TESORETTO DEL RECOVERY FUND CHE NON ESISTE!

Questo contribuisce certamente ad abbassare i tassi sui titoli che il Tesoro andrà ad emettere. Ma il supporto della Bce non finisce qui. Perché, difatti, sulla quota di debito pubblico italiano che detiene (oggi poco più di 400 miliardi ma a fine 2020 dovrebbe superare i 600 miliardi) la componente interessi a carico del Tesoro svanisce. Questo accade perché le relative cedole vengono retrocesse dalla Banca d’ Italia, che esegue gran parte degli acquisti per conto della Bce, al Tesoro a fine anno. «In buona sostanza, questo debito è come se non esistesse, né per gli effetti di stock né per quelli di flusso – spiega Andrea Delitala, head of investment advisory di Pictet -. Questa forma indiretta di monetizzazione del debito è attualmente un fenomeno globale ben più evidente negli Usa e in Giappone».

E ora veniamo agli ultimi dati dall’economia americana mentre in Italia la spaventosa percentuale degli inattivi, di coloro che ha perso il posto di lavoro e non lo cerca più perché questo Governo non è in grado di stimolare l’economia è impressionante al punto di far crollare la percentuale della disoccupazione al 6 % meglio della Germania, paradossi delle statistiche per polli di Trilussa…

I dati degli ultimi due mesi sono stati terrificanti, mai nella storia si era visto un simile collasso, ma ora non possono che migliorare con l’apertura e l’illusione.

E’ facile dire che sono migliori delle previsioni, tanto nessuno ha scontato nulla di questi dati, nessuno ha scontato l’alta percentuale di disoccupazione che resterà per anni, il crollo del pil che durerà anni, il collasso dei fatturati e degli utili, perché 50.000.000.000.000 miliardi di dollari di liquidità gratuita per salvare un manipolo di fottuti e psicopatici speculatori non cambierà le sorti dell’economia.

Il mercato sta ignorando tutto, come non fosse successo nulla, ma noi come sempre non abbiamo fretta, seduti sulla riva del fiume ad attendere il cadavere.

La realtà è che la maggioranza dei risparmiatori ad oggi ha i suoi fondi in pari o leggermente in negativo da quattro o cinque anni, questa è la realtà, mentre noi abbiamo incassato laute plusvalenze e cedole.

E ora veniamo a noi e ai tassi negativi che verranno, perché se non lo avete ancora capito quel povero ignorante di Powell, che in realtà non ne ha indovinata una da quando ha preso il comando della Fed non riuscirà ad evitare i tassi negativi!

Riportare l’economia americana a una forte crescita potrebbe richiedere tassi di interesse negativi, secondo un economista della Federal Reserve di St. Louis. Mentre molti economisti respingono la probabilità che l’attuale crollo record sia seguito da una ripresa altrettanto aggressiva, l’economista della banca centrale Yi Wen ha dichiarato in un articolo sul sito Web della Fed di St. Louis che è necessario e possibile raggiungere quel tipo di rimbalzo. La chiave, ha detto, sta usando uno stimolo aggressivo anche al di là di ciò che le autorità hanno dispiegato durante la crisi finanziaria, e ciò potrebbe includere l’assunzione di tassi di interesse inferiori allo zero. Wen ha confrontato la risposta a due importanti recessioni economiche statunitensi: la Grande Depressione e la crisi finanziaria. Ha scoperto che l’uso della risposta fiscale aggressiva attraverso il New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt ha contribuito a generare una ripresa a forma di V dopo la depressione, mentre principalmente le risposte monetarie come i bassi tassi di interesse e gli acquisti di attività della Fed durante la crisi finanziaria hanno prodotto una ripresa a L in quale PIL non è riuscito a raggiungere il potenziale.

Grande Wen finalmente qualcuno che ha capito, non serve a nulla il QE a nulla, servono assolutamente i tassi negativi!

“Ho scoperto che è necessaria una combinazione di politiche fiscali e monetarie aggressive per consentire agli Stati Uniti di ottenere una ripresa a forma di V del livello del PIL reale”, ha scritto Wen. “Una politica aggressiva implica che gli Stati Uniti dovranno prendere in considerazione tassi di interesse negativi e spese governative aggressive, come le spese per le infrastrutture”.

Wen ha affermato che sarà necessaria la combinazione di politiche in modo che gli Stati Uniti possano generare un modello a forma di S, in cui la crescita inizia lentamente e poi esplode rapidamente. Senza di essa, “le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus saranno permanenti”, ha scritto.

“È importante sottolineare che anche queste politiche devono continuare anche quando la crisi sta per finire per fornire un ulteriore impulso, portando a una ripresa più solida”, ha scritto. “Inoltre, è la combinazione e il coordinamento di entrambe le politiche monetarie e fiscali che fornisce abbastanza stimolo per una ripresa a forma di V. In altre parole, la politica monetaria aggressiva – come i tassi di interesse negativi – può essere inefficace da sola senza uno stimolo fiscale aggressivo. “

Quindi rilassatevi e godetevi lo spettacolo dell’esperimento atomico più importante della storia della finanza, quello che sta accadendo ora è nulla rispetto a ciò che verrà!

