DOWNGRADE ITALY... LA FARSA CONTINUA!

E alla fine venne il giorno del nulla di fatto, in questi giorni vi ho risparmiato mille leggende metropolitane sulle possibili ipotesi di accordo nell’ Eurogruppo di oggi, visto che alla fine decide sempre la Corte Costituzionale tedesca, la cui sentenza è attesa per il 5 di maggio, un giorno morabile… dato il mortal sospiro dell’euro!

Come sempre nella storia capacità finanziaria e perspicacia politica sono inversamente proporzionali. La salvezza a lunga scadenza non è mai stata apprezzata dagli uomini d’affari se essa comporta adesso una perturbazione nel normale andamento della vita e nel proprio utile. Cosi si auspicherà l’inazione al presente anche se essa significa gravi guai nel futuro…

… amava dire il grande J.K.Galbraith! Infatti la notizia trapelata ieri è che …

Ue, "grande spaccatura" tra Stati membri su sostegno ripresa – funzionario https://t.co/lsxuiMuvAb — Reuters Italia (@reuters_italia) April 22, 2020

Come vi ho sempre raccontato, non importa se domani, tra un mese, un anno o dieci anni, l’euro non ha futuro, ZERO POSSIBILITA’ come dice la storia, 69 unità monetarie su 69 fallite!

BRUXELLES (Reuters) – C’è una “grande spaccatura” tra gli Stati Ue in merito a come distribuire qualsiasi forma di aiuto tra i diversi Paesi, se sotto forma di sussidi o prestiti, secondo un funzionario del blocco. I leader nazionali Ue si riuniranno domani in una conference call per confrontarsi su come avviare la ripresa dopo la fine della pandemia di coronavirus. L’attesa è che si arrivi a un accordo provvisorio per usare il prossimo bilancio Ue a lungo per creare un ‘Recovery fund’, ma ci sono ancora molti dettagli da discutere e viene quindi esclusa la possibilità per un accordo definitivo. “Per alcuni Stati membri è importante avere finanziamenti o sussidi, mentre per altri sono possibili solo i prestiti. C’è una grande spaccatura e dobbiamo trovare il giusto equilibrio”, secondo il funzionario, che ha preferito rimanere anonimo. Gli Stati membri sono ancora in disaccordo su una proposta della Commissione europea, secondo cui Bruxelles accumulerebbe debito con il bilancio congiunto del blocco, per aiutare a riavviare la crescita nel continente, ha spiegato la fonte.

Ma la cosa più importante come diceva Galbraith è che si auspicherà l’inazione al presente anche se essa significa gravi guai nel futuro. Infatti…

“La questione riguarda quali strumenti usare per solidarietà, gli eurobond o altri”, ha detto il funzionario, coinvolto nella preparazione del vertice, aggiungendo che ulteriori dettagli – ma non una decisione finale – potrebbero giungere solo a giugno o luglio.

Giugno, Luglio, il prossimo anno, che importa, tanto non c’è alcuna fretta, aspettiamo la seconda ondata di coronavirus!

Nel frattempo sono pronto a sottoscrivere pienamente un TSIPRAS MOMENT per il nostro Paese. Conte ha dimostrato la totale inadeguatezza al ruolo che ricopre e oggi

Sugli strumenti non sto neanche a discutere, MES, EUROBOND, SURE o BEI, sono fesserie, come andare con un ombrello incontro ad un uragano!

Ciò che va fatto l’ho scritto qua, il resto sono palliativi…

Ovviamente qualcuno non è d’accordo e tanto per cambiare è un olandese, si i produttori di tulipani, il governatore della Banca centrale olandese, Knot…

FRANCOFORTE (Reuters) – C’è un limite alla capacità della Banca centrale europea di ridurre i costi dei prestiti dei paesi, legati anche a questioni politiche.”C’è un limite alla misura in cui possiamo togliere premi al rischio di credito, determinati in parte da fattori politici”, ha detto Knot, governatore della banca centrale olandese, durante un webinar organizzato da Danske Bank.

Fattori politici! Evidentemente c’è un limite alla capacità della natura di chiudere gli spread nel cervello di certi individui, è tempo perso, resterà sempre una voragine in questi cervelli, come la voragine del debito olandese, il secondo più vasto al mondo!

Per gli ingenui che pensano che la tempesta perfetta sul petrolio sia finita, consiglio di leggere questa notizia, 20 petroliere con petrolio saudita, un bel numero davvero di nuovi barili, stanno dirigendosi verso gli Stati Uniti, pronti a far collassare in negativo anche i contratti del mese di giugno…

20 tankers—filled w/ 40mm barrels of Saudi oil—are headed to the US. This is SEVEN TIMES the typical monthly flow. At the same time, oil futures are plummeting & millions of US jobs in jeopardy. My message to the Saudis: TURN THE TANKERS THE HELL AROUND. https://t.co/gYoQzvHAEQ — Ted Cruz (@tedcruz) April 21, 2020

Secondo alcune analisi, se i petrolio resterà a lungo sotto i 30 dollari, ripeto sotto i 30 dollari e non i 20 o i 15, circa il 40 % delle aziende di estrazione scisto americane fallirà.

E’ la deflazione da debito, bellezza e tu non ci puoi fare nulla!

Noi purtroppo abbiamo un professore di lettere che si mette a fare l’economista, Gualtieri, il cocco bello di Bruxelles, quello che è stato il principale relatore alla creazione del MES alcuni anni fa, aveva previsto un piccola perdita del nostro pil e una pronta ripresa…

Ora mentre alcuni studi, DEF compreso ci dicono che la caduta sarà da – 8 % sino addirittura a -15 %, il nostro scienziato in fesserie applicate, ci dice che …

ROMA – «Prevediamo un forte rimbalzo del Pil già nel terzo trimestre e una crescita significativa nel 2021. Le misure del governo e la graduale riapertura dei settori produttivi contribuiranno a contenere l’impatto economico del virus e a sostenere la ripresa».

Un forte rimbalzo, ormai mentire è la logica di questa gente, ignorante sino al midollo, panettieri che fanno il mestiere del macellaio, gente messa li solo perchè ligia agli ordini di Bruxelles.

Nel frattempo uno più uno fa DOWNGRADE!

Se mettiamo insieme questi puzzle, le agenzie di rating stanno tornando a fare il loro sporco lavoro, sino ad ora qualcuno le ha tenute a bada, forse anche questa volta ma intanto la BCE si prepara ad accogliere come collaterale anche le obbligazioni spazzatura…

Vediamo se questa notizia vi dice qualcosa… The ECB said it would accept junk-rated Greek government bonds as collateral as part of wide-ranging measures to ease lenders’ access to liquidity https://t.co/sFn8hyrXc8 di @markets — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 22, 2020

Aggiungetevi pure quest'altra notizia… ECB policy makers will hold a call on Wednesday where they may discuss whether to accept junk-rated debt as collateral from lenders https://t.co/yVhWosRemB di @markets — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 22, 2020

Press release: ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability https://t.co/S1uiTvUxY3 — European Central Bank (@ecb) April 22, 2020

La Bce accetterà, come garanzia a fronte della liquidità fornita alle banche, titoli che a seguito di un downgrade non avessero più il rating d’investimento, fino ad oggi prerequisito essenziale. Lo annuncia in una nota la Bce dopo la riunione, via videoconferenza, dei governatori. La decisione vale fino a settembre 2021 e la Bce “può decidere, se necessario, ulteriori misure per continuare ad assicurare la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell’Eurozona”. (ANSA)

Nel frattempo come ho suggerito più volte, i nostri titoli di Stato vedono aumentare il tasso a dieci anni e lo spread torna in prossimità di quota 300, sopra i massimi del 2018, si scatenerà l’inferno…

Ieri è stato recapitato a Palazzo Chigi il solito pizzino della mafia finanziaria europea…

Mentre alcuni italiani attendono ancora ora i famigerati 600 euro, ieri le imprese hanno trovato alcune sorprese in banca tanto per cambiare, il lupo perde il pelo ma non il vizio…

Ultime notizie dal Giappone, collassa naturalmente anche l’economia giapponese…

Ora non resta che attendere il nulla che verrà deciso oggi a Bruxelles, non c’è fretta fate con calma, il destino dell’euro ormai è già deciso!

