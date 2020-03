CORONAVIRUS: OLTRE LE LEGGENDE METROPOLITANE!

Per il momento economia e finanza le lasciamo da parte, ormai anche un bambino ha compreso che nulla sarà più come prima, mentre attendiamo i veri numeri di Stati Uniti, India e soprattutto Germania e Francia che continuano a nascondere la realtà.

Vorrei accendere un faro sulla realtà, ben oltre le leggende metropolitane che in questo Paese sono veicolate da coloro che vogliono più Europa, l’Europa che ci nega il suo aiuto, l’Europa presso la quale bisogna presentarsi con il cappello in mano, chiedendo per piacere di fare più deficit per salvare i nostri fratelli, per salvare la nostra economia.

Ora se ne accorgono anche loro, quelli che hanno imposto l’austerità al nostro Paese, quelli che vi diranno sempre che la spesa medica in Italia continua ad aumentare da sempre…

DRIIIIIIN!!!!! #coronavirusitalIa , gli europarlamentari del Pd danno la sveglia all'Europa: "Si deve cambiare" – La Repubblica https://t.co/85jqjFP0Z4 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) March 11, 2020

Bene, i grafici dell’aumento della spesa medica ve li pubblico io, non quelli che volgliono farvi oasservare loro.

Health expenditure per capita (current US$) in Italy was reported at 52124 USD in 2014, according to the World Bank collection of development indicators, compiled from officially recognized sources. Italy – Health expenditure per capita – actual values, historical data, forecasts and projections were sourced from the World Bank on March of 2020.

Ma non ci fermiamo qui, mentre in Lombardia il sistema sanitario purtroppo è probabilmente vicino al collasso perchè non ci sono abbastanza strutture per rianimazione o ventilazione, questi sono i veri numeri che riguardano il nostro Paese, ma soprattutto la tendenza, la presenza di posti letto ospedalieri per ogni abitante in italia…

Come potete notare siamo davvero all’avanguardia per posti letto ospedalieri, grazie alla chiusura di numerosi ospedali, tipo questo …

Contagi in aumento, 10 ospedali chiusi. E il gioiello Forlanini è in mano ai tossici https://t.co/usayitmZpi di @fattoquotidiano — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) March 11, 2020

Non importa chi lo ha fatto chiudere, eccellenza che sarebbe servita più di ogni altra cosa in questa pandemia, ma quando tutto sarà finito, cadranno molte teste, molte di più di quello che potete immaginare.

Fermiamoci qui, un giorno sapremo perchè sta accadendo tutto ciò nel nostro Paese, una strana coincidenza, surreale mentre all’ordine del giorno in Europa, a Bruxelles, prima c’è il trattato MES, poi come salvare Deutsche Bank e infine se avanza tempo, l’emergenza Coronavirus, senza fretta e soprattutto chiedeteci per piacere, venite con il capello in mano italiani, se avremo pietà, vi lasceremo usare i Vostri soldi, come sempre.

Ringraziamo di cuore la signora Merkel e il signor Macron per lo stop all’export di mascherine, ma soprattutto gli ustriaci per l’esercito al confine che con dedizione a a cura la salute dei nostri connazionali che passano il confine.

Un consiglio, non firmate il trattato MES, credetemi è un buon consiglio!

