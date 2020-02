Se oggi il grande Federico Caffè fosse ancora con noi, ripeterebbe le stesse parole che ha lasciato a tutti noi, tanti ma tanti anni fa ormai…

«Da tempo sono convinto che la sovrastruttura finanziario-borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio che opera sistematicamente a danno di categorie innumerevoli e sprovvedute di rispamiatori, in un quadro istituzionale che, di fatto, consente e legittima la ricorrente decurtazione o il pratico spossessamento dei loro peculi. Esiste una evidente incoerenza tra i condizionamenti di ogni genere – legislativi, sindacali, sociali – che vincolano l’attività produttiva «reale» nei vari settori agricolo, industriale, di intermediazione commerciale, e la concreta «licenza di espropriare l’altrui risparmio» che esiste nei mercati finanziari».

Nessuno ve lo dirà oggi, ma ve lo dico io, autorità di regolamentazione e vigilanza, banche centrali comprese, consentono quotidianamente la massima speculazione ai Vostri danni, ai danni dell’economia reale.

Un manipolo di psicopatici, quotidianamente compra senza neanche pensare a cosa compra, al valore delle cose, acquista non con i propri soldi ma a leva, alla leva demenziale costringendo poi le banche centrali a salvarli, con la scusa dell’azzardo morale, sai caro, lo so che sono dei birbanti ma se falliscono loro, poi falliscono tutti.

Lo avevo scritto nei giorni scorsi che il coronavirus era una delle tante fesserie inventate per creare un po di incertezza, di panico, nuovi record come nulla fosse accaduto.

Quotidianamente nel mercato interbancario la Fed è ostaggio di un manipolo di selvaggi speculatori che stanno tenendo in ostaggi un manipolo di incapaci.

Joh Kenneth Galbraith e Milton Friedman, lo hanno detto più volte, le banche centrali sono inutili alle volte pericolose, sono loro a creare le condizioni per l’esplosione di una crisi.

Tornando a Federico Caffè…

Il brano è tratto da «Un’economia in ritardo», del lontano 1976. E’ incredibile. C’è già l’attualità degli ultimi anni, della finanza che prevale su tutto, che non è più lo specchio dell’economia reale, dei derivati che autoalimentano la speculazione, dei piccoli investitori infinocchiati dai bond Parmalat o da quelli argentini, della Borsa che non finanzia più l’impresa ma si avvita nei suoi giochini, di un mondo (quello della finanza) senza regole, a differenza del mondo «reale»,della gente normale, dove le leggi esistono, eccome, e vanno rispettate. Caffè Presagi della finanza spazzatura.

Lo so che anche tra chi legge di queste cose non interessa nulla, ma noi ve le raccontiamo lo stesso, mentre vi rodete il fegato osservando il croupie che fa andare la pallina nel numero che vuole il sistema. Ma sarà una strage, non è questione di quando, a noi non interessa, il mercato obbligazionario non scherza, non si scappa dalla storia.

In ” Economia e pazzia”, il libro di Fabrizio Galimberti si legge:

” Gli investitori sono attratti verso attività patrimoniali (azioni o terreni o case) nella convinzione che i prezzi aumentino, e questo loro ingresso autorealizza quella convinzione; poi quando i prezzi si stabilizzano o cominciano a scendere, si affollano all’uscita come gli spettatori che fuggono da un cinema in fiamme e causano un crollo precipitoso dei prezzi stessi; crollo che poi influenza l’intera economia col contagio di sfiducia e incertezza che ammorba la voglia di spendere.”

Lo scritto nei giorni scorsi, il missile americano o il Coronavirus erano solo delle scuse per far uscire un po di gente da cinema, visto che l’aria si stava surriscaldando, ma la gente dal cinema non esce tanto facilmente noi siamo in prima fila davanti all’uscita di sicurezza, per molti come insegna la storia non ci sarà scampo.

Nel frattempo c’è chi continua a vendere biglietti, come se il cinema fosse vuoto, i contagi del coronavirus sono sistematicamente sottostimati, come pure gli effetti negativi sull’economia per l’intero trimestre in corso.

"Ogni tanto la Borsa s'incarica di separare il denaro dagli stupidi ". John Kenneth Galbraith #Tesla pic.twitter.com/vUQyrnEBBI — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) February 5, 2020

Diceva Galbraith che ogni tanto i mercati si incaricano di separare gli stupidi dal loro denaro, e il mondo oggi è pieno di stupidi, gli stessi stupidi che stanno suggerendo che Tesla, una fabbrica di automobiline a pila che non è neanche capace di produrre un vetro a prova di biglia, vale più di General Motors, Fiat e Volkswagen messe insieme.

Senza la Fed oggi probabilmente Tesla non esisterebbe più, una fabbrica di illusioni fallita.

La madre degli imbecilli è sempre incinta nella finanza, ma gli imbecilli sono alimentati dal denaro che viene raccolto tra i risparmiatori con la scusa dei rendimenti a zero, mettendo tutto in un unico calderone, risparmio gestito passivo, con l’unica alternativa, salire, salire, salire, comprare, comprare, comprare, un mucchio di immondizia.

Li fuori il mondo è pieno di polli disposto a credere che in Cina hanno trovato un cocktail fatto di Martini e qualche farmaco che fermerà un virus che ha già prodotto migliaia di morti altro che le centinaia di cui si scrive. Il mondo istituzionale ormai spesso e volentieri è un’immensa fake news, dati macro manipolati, notizie ad hoc per intortare i consumatori e via dicendo.

Con la deflazione da debiti non si scherza, in giro per il mondo oltre la metà delle aziende sono aziende spazzatura, tenute in piedi solo dal debito con nessun business interessante all’orizzonte, tranne qualche gioiello, il resto sono aziende zombie.

Ieri è finita la farsa dell’impeachment a Trump, un altro furbastro di prima categoria come tanti altri che girano per la politica italiana e americana, ma almeno lui dice quello che fa e se ti frega lo sai.

” Il presidente è colpevole di un terribile abuso di fiducia pubblica “, ha dichiarato il senatore Mitt Romney, repubblicano, al Senato prima del voto.

Ma torniamo a noi! Un paio di mesi fa, ho scritto attenti a Buttigieg, lasciate perdere gli scarti del partito democratico, Biden, Warren e Sanders, attenti a Buttigieg…

Whether the stock market is up or down isn’t how you measure economic success. America deserves a president who will focus on making lives better for working families and not the wealthiest and biggest corporations. pic.twitter.com/CyrIwSJFSC — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 5, 2020

Tralasciando la solita ridicola figura dei democratici, Sanders non ha fatto quello che in molti si aspettavano, Biden ha decisamente deluso le aspettative.

Nonostante questo i democratici non hanno una sola possibilità su un milione di vincere le elezioni, sempre che qualcuno non decida di eliminare Trump facendo crollare i mercati.

Sedetevi in prima fila, perchè la lunga stagione delle presidenziali sta per iniziare e anche se Trump verrà rieletto, questo 2020 sarà la sua fine.

“Il meglio deve ancora venire” ha promesso il Tycoon, esaltando i risultati ottenuti – a suo dire – durante il suo mandato. “Dalla mia elezione – ha sottolineato – i mercati azionari Usa sono saliti del 70% , aggiungendo oltre 12.000 miliardi alla ricchezza della nostra nazione, trascendendo ogni cosa considerata possibile”. “È un record – ha aggiunto – qualcosa a cui tutti i Paesi del mondo guardano e che ammirano”.

Trump dimentica che solo cinque anni fa urlava al mondo che il mercato americano era in bolla, si la luce in fondo al tunnel quella del treno che sta per arrivare è il meglio che deve ancora venire. Senza la Fed, Trump non avrebbe ottenuto nulla e la crescita americana è un gigante di argilla edificato sulla sabbia.

Noi siamo felici di aver avuto l’ennesima opportunità di dimostrare la bontà delle nostre teorie, non si scherza con una deflazione da debiti, una nuova opportunità di mettere al sicuro i nostri risparmi. Ricordo a tutti che è attivo il nostro servizio di consulenza.

Appuntamento per il fine settimana con ” Il Grande Inverno ” dedicato a tutti coloro che hanno sostenuto liberamente e generosamente il nostro viaggio.

Contribuisci anche tu LIBERAMENTE a tenere in vita un’isola di condivisione quotidiana nell’oceano infinito di questa tempesta perfetta, l’informazione indipendente…

