Mentre gli algoritmi ogni lunedi festeggiano l’arrivo di un nuovo vaccino e i fessi si preparano a farsi iniettare qualunque cosa pur di avere il patentino sanitario, noi lasciamo da parte per un momento i mercati e diamo un’occhiata alla Grande Depressione del 2020 che continua inesorabile…

La GRANDE DEPRESSIONE del 2020… immagini attuali! pic.twitter.com/jLUrnBtrSh — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) November 22, 2020

Immagino che le foto qui sopra che riguardano la bellezza del sogno americano, la straordinaria ripresa siano delle fake news, fake photos, si sono tanti americani in fila ordinati che aspettano di comprarsi il cheeseburger da McDonalds.

Peccato che siano le immagini delle interminabili file in tutti gli Stati, di coloro che sono in attesa di un pasto, presso le varie food bank regionali.

Nel frattempo prosegue la telenovelas sulle elezioni americane, con la Georgia che ha certificato la vittoria di Biden, ma sino a domani è possibile la richiesta di un’ulteriore verifica che sembra essere già arrivata.

Oggi sarà la volta del Michigan e domani del Nevada, poi arriverà la Pennsylvania e infine il Wisconsin, poi a parte la parentesi del voto per il Senato in Georgia che è senza discussione, tra il giorno 8 e il 14 avremo ulteriori notizie.

Come vi abbiamo raccontato in “Lame Duck Biden”…

…Trump andrà sino alla Corte Suprema, costi quel che costi, può accadere anche che i leader repubblicani locali non ratifichino il risultato delle elezioni come sta già accadendo in Michigan, nominando grandi elettori che rieleggano Trump.

Il semolino che vi propinano i media mainstream ve lo lasciamo a noi interessa come votano i giudici e gli unici giudici che contano in America sono quelli della Corte Suprema, non certo di quelli Statali, ne tantomeno qualche giudice di chiara matrice democratica.

Nel Michigan due rappresentanti repubblicani non ratificheranno il voto, la maggioranza è repubblicana, anche se i leader hanno già dichiarato che non cambieranno il voto. La governatrice è democratica, il problema in America è che i giudici guardano sempre e solo spesso al loro colore politico, comunque si finirà alla Corte Suprema statale.

Anche in Pennsylvania, il governatore è democratico, ma qui penso che si arriverà direttamente alla Corte Suprema, saltando quella locale che conta come il 2 di picche.

Nello Wisconsin è partito un nuovo riconteggio dei voti, finirà come in Georgia, a seconda del colore politico e delle sue simpatie ognuno si è fatto un’idea di quello che sta accadendo. Nel Nevada è possibile un riconteggio, mentre in Arizona, a cominciare dalla Corte Suprema, tutto è in mano ai repubblicani che in teoria potrebbero mandare a votare grandi elettori da loro scelti.

Noi che invece riteniamo Biden e Trump ininfluenti sulla storia, pensiamo semplicemente che per molti, Trump andava eliminato e cosi hanno fatto, non importa come lo hanno fatto.

Ovviamente guai disturbare il giorno del ringraziamento, ma soprattutto la settimana del “black friday” sai che figata il Natale quest’anno per molti, negozi chiusi, niente gente in giro e Amazon che decolla con la slitta, un massacro del settore retail di dimensioni epocali.

Capirei se gli Stati e la politica massacrassero di tasse questi colossi che stanno distruggendo il tessuto sociale, ma si limitano a dare qualche multina, magari intascando qualche premio extra.

In Italia poi non se ne parla, noi abbiamo sempre bisogno dei francesi per fare le rivoluzioni, li si incazzano, da noi stanno a guardare, con qualche flebile lamento!

I negozi al governo: «Facciamo come in Francia, spostiamo il Black Friday altrimenti ci guadagna solo Amazon» https://t.co/b5fPAIu95u — News Finanza (@newsfinanza) November 23, 2020

Per il resto mi pare che vada tutto bene, la pandemia non sembra essere un problema, mercati sui massimi ispirati da qualche idiota che prefigura nuovi traguardi infiniti, figuriamoci i bitcoin, sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno, anche se per questo fine 2020 tutti a casa e muti e rassegnati, se il governo vi manda i soldini bene, se no amen.

Pensate che c’è addirittura qualche burlone che scrive che il rialzo del bitcoin è associato al rischio inflazione, l’inflazione sta arrivando per l’ennesimo anno degli ultimi 12, ma che ci volete fare, si prova a indovinare.

Vorrei concludere con una triste notizia, il ritorno del fascismo, questa volta quello vero, si è un pirla qualunque di un partito qualunque, Italia Viva, per carità, la dittatura sanitaria esiste già ma qui siamo un passo oltre, più che i polmoni, il virus sta distruggendo i cervelli!

