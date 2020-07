BTP FUTURA ... VOLANO I BTP AMERICANI: TRUMP PANIC!

Da sempre Vi racconto che la finanza è un grande manicomio a cielo aperto, infarcito di psicopatici e sociopatici, un manipolo di gente furba e idiota allo stesso tempo. Ho scritto recentemente in Machiavelli che non mi meraviglierei di osservare nuovi massimi dei mercati mentre l’economia collassa e sulla strada decine di milioni di disoccupati mettono a rischio la pace sociale.

Ieri è bastato che la Corte Suprema americana desse il via libera al pubblico ministero di New York per mettere le mani nell’armadio privato di Donald Trump ed è venuto giù il mondo, i mercati non scendo di un millimetro di fronte a milioni di disoccupati, pil a – 15%, produzione e consumi collassati e si spaventano solo perché il loro beniamino è a rischio rielezione, psicopatici pericolosi che vanno rinchiusi ora…

La Corte Suprema ha decretato che il pubblico ministero di NY ha diritto di vedere i registri finanziari privati ​​e commerciali di Trump, ponendo fine alla battaglia legale di The Donald per tenerli segreti.https://t.co/rgK88Ty76M — marina catucci (@marina_catucci) July 9, 2020

Ma la vera notizia è che a Wall Street stanno pensando seriamente ad una vittoria di Biden, il quale non ha perso tempo ad annunciare che al prossimo giro le tasse sulle società saliranno dal 21 al 28 %.

Biden says investors ‘don’t need me,’ calls for end of ‘era of shareholder capitalism’ https://t.co/2RPTGEic5u — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 10, 2020

Ovviamente i nostri tesorucci sono esplosi al rialzo, ma la notizia che li ha fatti volare non è questa è una sorpresa di cui vi racconteremo a breve, intanto vi raccontiamo cosa sta accadendo all’occupazione americana.

Ieri abbiamo osservato le richieste di disoccupazione scendere a 18 milioni ma in realtà oltre 50 milioni di americani hanno chiesto per la prima volta sussidi e le richieste complessive sono salite ad oltre 34 milioni, questa è la realtà non le headlines che si pubblicano a Wall Street.

E niente, nonostante le riaperture le richieste continue di sussidi di disoccupazione non vogliono scendere e a oggi oltre 50 milioni di americani ha fatto domanda per la prima volta… vediamo cosa succede negli stati del sud nelle prossime settimane. pic.twitter.com/jKUujg2mqW — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 9, 2020

Non ci sono solo i sussidi che continuano ad essere chiesti e che andranno prorogati ma anche i food stamps, richieste locali, statali, federali altro che ripresa a VUUUUUUUUUU.

Nelle prossime settimane ripeto, vedremo cosa succede negli Stati del sud dove si sta iniziando di nuovo a chiudere. Le tendenze suggeriscono che non c’è alcun sensibile miglioramento, non oso pensare all’autunno, soprattutto in Italia con questo Governo.

NMHC Rent Payment Tracker Finds 77.4 Percent of Apartment Households Paid Rent as of July 6 https://t.co/NqoTRudbcJ — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 10, 2020

Non c’è nulla che fa pensare ad un sensibile miglioramento nulla!

L’unico sensibile miglioramento ieri è stato quello dei nostri tesorucci, se l’asta di a 10 anni di mercoledìi è stata un successo, quella conclusa di ieri, a 30 anni è stata sddirittura spettacolare piazzando 19 miliardi di dollari andati letteralmente a ruba.

TREASURIES-Yields fall as 30-year bond auction shows strong demand https://t.co/VbSrjumv7q pic.twitter.com/tAV1Om4nqI — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 10, 2020

Io capisco che consulenti e bancari vi tengono lontani da questi tesori perché a loro non fanno guadagnare nulla, ma per favore usate il buon senso, sono 10 anni che vi parlano di rischio cambio e altre fesserie.

Pur con un rendimento che è sceso a 1.33 da 1,40 di inizio mattinata la domanda ha raggiunto il massimo da QUATTRO anni con un boooooooooooooom della domanda estera.

La copertura ha visto un balzo impressionante, spettacolare, incredibile, salendo a 2,50, sopra i 2,26 di giugno e sopra la media delle ultime sei aste del 2,37%; è stata anche l’offerta più alta da gennaio e meno male che qualche volpone suggerisce di scappare perché il debito pubblico americano esplode. Suggerisco molta attenzione alla curva 5/30 anni. Una domanda stellare che ha letteralmente appiattito la curva facendo precipitare i rendimenti di 10 e 30 anni. Per chiarirci ieri non ho suggerito che i BTP Futura non sono uno strumento necessario al nostro Paese, ho solo detto che il MEF doveva osare di più. Un tasso molto più alettante avrebbe procurato all’Italia oltre 20 miliardi di euro e non i pochi che sembra arriveranno. Ricordo a chi non c’era che Icebergfinanza è uno dei pochissimi che nel 2011/2012 in pieno panico da crisi Italia, suggeriva di tenersi stretti i propri titoli di Stato italiani e anzi di continuare ad accumulare sui cali di prezzo, quindi vediamo di mettere e cose nel giusto contesto. Siamo solo a 6 miliardi dopo 4 giornate, si doveva osare di più, le cedole, i proventi restano sul territorio, vengono pagate al popolo italiano. Già lo Stato si prende la patrimoniale introdotta da Monti in quei tragici giorni dello 0,20 % all’anno più il 12,5 % come tassazione, quindi ripeto si doveva andare oltre i tassi proposti e lo si dovrà fare comunque nei prossimi mesi. Chiudiamo con una nota di folclore da parte dell’Europa che continua a discutere sul nulla quando esiste una banca centrale… Il commissario Paolo Gentiloni è preoccupato per quel che può succedere in autunno in Italia. Lei? «Sa, quando hai una previsione di meno 11,2 del Pil, credo che ogni ipotesi possa verificarsi. Non c’è preoccupazione, c’è terrore. La preoccupazione non darebbe l’idea delle conseguenze che questi dati potrebbero provocare sul piano sociale». Sono terrorizzati ma non fanno nulla o quasi, salvo proporre idiozie come il MES e litigare per qualche miliardo quando in America sono già stati gettati nel nulla 3000 miliardi. Nelle prossime due settimane avremo modo di osservare quanto conta questa Europa, la prossima settimana inizierà la stagione delle trimestrali USA che come già detto troverà il sistema per diventare spettacolare grazie al massacro dell’occupazione, l’esaltazione di margini migliori delle aspettative solo grazie al taglio dell’occupazione. Per il resto Machiavelli è sempre attuale, le sue analisi, soprattutto quelle di quest’anno hanno aiutato molti ad evitare la tempesta perfetta della pandemia e le soddisfazioni sono enormi e molti traguardi ci attendono ancora. Chiunque volesse sostenere il nostro viaggio riceverà in OMAGGIO le analisi di Machiavelli. Per contribuire al nostro viaggio basta cliccare SUL BANNER a fianco dei post sul lato destro della pagina o andare alla sezione DONAZIONI… SEMPLICEMENTE GRAZIE!

