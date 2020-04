MES la calma prima della tempesta, mentre tra le forze di maggioranza montava la tensione, ieri il primo ministro Conte ha suggerito di rinviare a data da destinarsi la verità…

Ehi avvocato perché serve aspettare di conoscere i particolari se il MES è comunque inadeguato? Ma i particolari chi li decide la Merkel con Macron di nascosto mentre tu aspetti sulla porta? Sai che rappresenti il terzo Paese EU? SVEGLIA! #Conte #MES https://t.co/JZNieB5FWT — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 15, 2020

Il dibattito in Italia è proprio su queste condizionalità. Alcuni sostengono che esiste il rischio che rimangano le tradizionali condizionalità macroeconomiche, altri ritengono che, pur se non previste nella prima fase, alcune condizionalità potrebbero essere inserite in un secondo tempo, altri ancora prevedono che si arriverà a cancellare tutte le condizionalità ad eccezione del vincolo di destinazione per le spese di cura e di prevenzione del contagio.

Ci sono due cose che non capisco, o il MES è inadeguato e non se ne discute o si vuole attendere che qualcuno, Germania e Olanda, faccia finta di spostare le virgole per poi sottoscrivere la richiesta, raccontando leggende metropolitane.

Se non è adeguato, e non è adeguato, si lascia perdere, servono almeno 5000 miliardi all’Europa, l’America ne ha già messi sul piatto oltre 6000 tra Fed e Governo USA, il resto sono chiacchiere da bar.

Ieri un nostro amico, mi ha scritto che il Governo americano ha accreditato sul suo conto senza alcuna richiesta 2400 dollari, più o meno la stessa cifra che il governo italiano ha ancora da versare sul conto delle partite IVA, sempre che le banche non arrivino prima dell’accredito a girarli per pagarsi le rate dei mutui che non vogliono sospendere.

Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine, quando saranno concretamente elaborati il term sheet (contenente le principali caratteristiche del nuovo strumento), i terms of reference (che definiranno termini e condizioni della linea di credito) e, infine, il Financial Facility Agreement, le condizioni di contratto che verranno predisposte per erogare i singoli finanziamenti. Solo allora potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola.

Ho il sospetto che mentre la Merkel e Macron decideranno qualcosa, Conte dovrà restare fuori dalla porta ad attendere, diversamente non si spiegherebbe quel solo allora potremo valutare.

Chi decide cosa a Bruxelles? Il tedesco, Klaus Reigling o qualcuno informa Conte che l’Italia è tra i paesi fondatori di questa marcia europa e la terza nazione pìù importante?

Le regole le facciamo insieme o le decidono loro?

Io, e qui parlo da Presidente del Consiglio e da avvocato, prima di dire se un finanziamento conviene o meno al mio Paese voglio prima battermi perché non abbia, in linea di principio, condizioni vessatorie di alcun tipo. Dopodiché voglio leggere e studiare con attenzione il regolamento contrattuale che condiziona l’erogazione delle somme. Solo allora mi sentirò sicuro di poter esprimere, agli occhi del Paese, una valutazione compiuta e avveduta.

Al Parlamento spetterà l’ultima parola, però guai prendere prima un mandato chiaro da parte del Parlamento come hanno fatto gli olandesi che hanno votato due volte mentre a Bruxelles, si discuteva, giusto signor Conte.

Se trovo ancora qualche imbecille, che parla di Orban, mentre in Italia, le decisioni le prende un uomo solo con un comitato di presunti esperti che addirittura chiede l’immunità per le decisioni future, lo mando a Wuhan dentro nel laboratorio cinese, da dove è uscito il coronavirus.

Chiedo scusa presidente @Quirinale ma mi sembra eccessivo che qualcuno chieda l’immunità per decisioni prese da persone non nominate da una Parlamento sovrano! Esiste ancora la democrazia in Italia? pic.twitter.com/aSPWtKLeZe — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 15, 2020

Ma in Italia esiste ancora la democrazia o è dal barbiere in attesa di fare qualche discorso a reti unificate?

Diciasette esperti per fare cosa, per decidere di mettere qualche gabbia di plexiglass sulle spiaggie dove bollire tante rane a sole lento? Certo sto esagerando, ma le decisioni non le deve prendere un manager di telefonini che frequenta circoli esclusivi.

Signori Vi presento il nuovo Monti! Siamo in guerra e questa gente, questa fogna intellettuale va assolutamente fermata! https://t.co/zO7jYNH4wj — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 11, 2020

Quindi a capo della fantomatica taskforce mettiamo un manager che qualche anno fa diceva che la gestione della crisi greca e italiana è stata eccellente da parte dell’Eurora e del MES, ci mettiamo un nuovo Monti che vada in giro a dire che il più grande successo dell’euro è la Grecia?

Facciamo come il ministro Speranza che ha scelto come suo consigliere principale un lobbista consigliere delle industrie farmaceutiche in particolare sui vaccini che ha chiuso l’unico centro di epidemiologia e sorveglianza efficiente in Italia?

O magari chiediamo consiglio a uno showman come Burioni che è già riuscito a scrivere un libro sul virus dopo solo qualche mese, mentre andava da Fazio a dire a tutti che non c’era alcun pericolo, pericolo ZERO di diffusione del contagio?

Perchè non chiedete a questo signore di proporsi in prima persona come cavia umana per testare un vaccino che hanno preparato in qualche mese, quando la scienza quella vera, non quella degli showman impiega anni per produrre un vaccino serio?

Mentre da Fazio il signor Burioni e la presunta scienza continuano a giurare che il virus ha origini naturali, in America si incomincia a dire chiaramente che forse le cose non stanno proprio così…

Sources believe coronavirus originated in Wuhan lab as part of China's efforts to compete with US https://t.co/fImuHxjPWR #FoxNews — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) April 16, 2020

Ma passiamo oltre torniamo ad occuparci di realtà macroeconomica, mentre la fuori qualche volpone suggerisce ai propri clienti che la ripresa è dietro l’angolo, che questa crisi è una tempesta in un bicchiere d’acqua, che ci sarà una ripresa spettacolare domani…

Crollo totale dei consumi in America…

Ieri è arrivata la prima vittima illustre della quarta opzione di una deflazione da debiti, non una qualunque, ma JCPenney…

JCPenney explores possible bankruptcy filing amid coronavirus crisis https://t.co/nZefv5vDwH pic.twitter.com/zewR6bD7Cl — New York Post (@nypost) April 15, 2020

