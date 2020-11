PFIZER ...IL VACCINO CHE NON ESISTE!

Ci sono importanti novità in arrivo dall’America, no non è il vaccino di mia nonna da dare in pasto agli ignoranti e ai fessi, ma qualcosa di molto più sofisticato che cambierà per sempre il corso degli eventi. Non aggiungiamo nulla, tanto ha vinto Biden, giusto?

Noi abbiamo da sempre un grosso problema, amiamo la verità figlia del tempo, non importa di chi si tratta, Biden o Trump, Conte o Salvini, la nostra forza è questa ricercarla sempre e comunque attraversi i dati, i numeri.

La Corte Suprema sarà l’arbitro delle elezioni americane 2020!

Lunedì il numero due di Pfizer, ha detto che questo è un grande momento per l’umanità, abbiamo il vaccino e chi non lo vuole prendere deve vergognarsi. No, non sono stupidi, sono soltanto dei criminali abituati a giocare con la pelle degli uomini, l’industria farmaceutica che in maggioranza produce effetti placebo da rivendere come meraviglie.

Per chi ignora, non conosce la materia, il nostro Claudio ci aiuta con questa bella intervista, per gli altri ci sono sempre Burioni o Ricciardi che vendono il loro interesse…

Vaccino anti COVID-19: quanto manca? https://t.co/5kEWo481j4 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) November 9, 2020

Per la scienza che tanti osannano e per gli esperti la data più plausibile per la distribuzione di un vaccino è la fine del 2021, si Bellezza, non 2020 come scrivono i media mainstream ma 2021.

Lo ha detto persino quel Galli che imperversa ovunque al posto di Burioni, ma ovviamente gli ingenui si bevono qualunque cosa.

La fase 3 richiede diversi mesi, se non anni, di lavoro. Perché vi sia l’approvazione dell’Agenzia regolatoria di riferimento, si deve dimostrare, con uno studio su decine di migliaia di persone sane, che il farmaco sia in grado di prevenire l’infezione o almeno le forme gravi di malattia, senza causare effetti collaterali di rilievo. I soggetti vaccinati, a rischio di infezione, vengono messi a confronto con un gruppo di non vaccinati. Tra i volontari immunizzati deve esserci un numero inferiore di contagi rispetto al team di controllo. Non solo: il risultato dei test deve essere statisticamente significativo, secondo criteri standard condivisi da tutta la comunità scientifica. Per Sergio Abrignani, professore ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’Istituto nazionale di genetica molecolare «Romeo ed Enrica Invernizzi», per avere un vaccino efficace serviranno due anni di lavoro. «Questo tempo è necessario per garantirne sicurezza ed efficacia. La comunità scientifica e industriale mondiale stanno facendo uno sforzo enorme per accelerare al massimo, così da poter avere un vaccino disponibile in miliardi di dosi verosimilmente a fine 2021, considerando che gli studi sono iniziati a gennaio di quest’anno» ( Corriere )

Eppure sarà pronto per fine anno, sarà tre volte Natale e vaccino tutto l’anno!

Una pandemia per la quale purtroppo non ci sarà mai alcun vaccino, ma neppure prevenzione o immunità è quella dell’ansia da inflazione, ormai sono 12 anni che assisto a una strage di ignoranti, no innocenti, ignoranti, economisti, analisti, editorialisti, gestori, una strage senza fine, il virus dell’ignoranza sta facendo più danni del COVID.

Pensa che ci sono addirittura consulenti e gestori che continuano a rifilare spazzatura ai propri clienti, titoli spazzatura al loro record storico in caduta libera nei rendimenti, la stessa spazzatura finanziaria che consiglia di stare lontani da titoli di Stato che rendono il doppio o il triplo di questa spazzatura.

Il mercato separa sempre il denaro e la spazzatura dagli stupidi! U.S. junk bond yields rode a rally in risk assets to a record low, as progress toward a Covid-19 vaccine poured into the debt of riskier companies https://t.co/Mxbs7MQQmG via @markets — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) November 11, 2020

Come sempre noi non abbiamo alcuna fretta, la pandemia di stupidità sta raggiungendo livelli di contagio elevatissimi, l’ultima grande scommessa sta per giungere al termine, come direbbe il nostro Michael Burry, un investitore paziente non dovrebbe mai avere paura della volatilità!

.

Appuntamento a fine anno con coloro che hanno “generosamente” sostenuto il nostro viaggio in questi anni, con ” LO STALLO” Outlook 2021 .

Chiunque volesse sostenere il nostro viaggio riceverà in OMAGGIO le analisi di Machiavelli. Per contribuire al nostro viaggio basta cliccare SUL BANNER a fianco dei post sul lato destro della pagina o andare alla sezione DONAZIONI…

SEMPLICEMENTE GRAZIE!

VN:F [1.9.20_1166]

please wait... Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

VN:F [1.9.20_1166]

Rating: +3 (from 3 votes)