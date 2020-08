LO STRUZZO DI KARLSRUHE

Un’immagine emblematica che vale più di mille parole, domani la Corte costituzionale di Karlsruhe, avrà un atteggiamento da struzzo, nascondendosi dietro il cappello istituzionale adottando una decisione artificiale per far finta che non esista alcuna sproporzione nel programma PSPP della BCE?

Alla fine anche il soldato Weidmann si è dovuto arrendere a ordini superiori, la Bundesbank ritiene soddisfatti i requisiti della Corte costituzionale federale sugli acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (BCE). “La Deutsche Bundesbank continuerà quindi a partecipare agli acquisti nell’ambito del PSPP”, ha dichiarato lunedì la banca centrale a Francoforte.

Eppure lo scorso anno Weidmann non era d’accordo e non lo era neppure qualche settimana fa, ma qualcuno ha suggerito a lui di dire che va tutto bene e il soldato Weidmann ha eseguito gli ordini.

Nel dubbio, la banca centrale della Germania risponderebbe alla legge tedesca e non a quella europea. Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, con una lettera inviata al parlamentare liberale Frank Schaeffler di Fdp e visionata dal quotidiano Die Welt, ha assestato un altro duro colpo alla credibilità delle istituzioni Ue. Nella missiva il banchiere tedesco si è detto “fiducioso che le istituzioni interessate siano capaci di trovare una soluzione in grado di tenere conto sia delle esigenze della Corte costituzionale federale sia dell’indipendenza della politica monetaria”. Tuttavia, qualora la Buba dovesse essere messa all’angolo, Weidmann ha affermato che “si applica il principio secondo cui, in base alla giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, la Banca federale tedesca non può essere parte di misure adottate da organi (…) dell’Unione europea che (…) toccano l’identità costituzionale” della Germania. Tradotto: se non verrà trovata una soluzione che vada bene ai giudici, la Bundesbank si chiamerà fuori dai programmi di acquisto titoli della Bce.

Domani si pronuncerà la Corte costituzionale di Karlsruhe!

Weidmann ha ricevuto una telefonata da Angela Merkel! Va tutto bene, vediamo cosa ne pensa la Corte di Karlsruhe! PAGLIACCI TEDESCHI! EZB-Urteil: Weidmann sieht Forderungen des Verfassungsgerichts als erfüllt an https://t.co/23uKqz4JqU via @faznet

…Secondo la Bundesbank il programma di riacquisto era proporzionato in vista del suo impatto economico. Il Consiglio aveva anche rilasciato documenti per il governo federale e il Bundestag per dimostrare la proporzionalità degli acquisti. I documenti sono stati resi disponibili al governo federale e al Bundestag attraverso la Bundesbank. Il governo federale e il Bundestag vedono soddisfatti i requisiti della corte. “Come il Bundestag tedesco e il governo federale, il consiglio di amministrazione della Deutsche Bundesbank è del parere che i requisiti della Corte costituzionale federale dalla sua sentenza del 5 maggio 2020 siano soddisfatti”, ha affermato Bundesbank.

Il tribunale di Karlsruhe di sua iniziativa non verifica il rispetto della propria sentenza.

Se i querelanti hanno dubbi al riguardo, possono richiedere un cosiddetto titolo esecutivo. Un portavoce della Corte costituzionale federale ha confermato lunedì che è stata ricevuta una domanda. …Ora, la domanda deve essere verificata a Karlsruhe.

Quindi oggi Weidmann suggerisce che è tutto nella norma, domani vedremo se anche la Corte costituzionale di Karlsruhe ha ricevuto ordini superiori.

Nel frattempo…

#ECB

Na het PSPP lijkt nu ook het PEPP programma onder de Karlsruhe hamer te komen. https://t.co/V57pTeRWOY — Johannes Vervloed (@Diplo_JV) August 3, 2020

… in molti inziano a dubitare della serietà della …Repubblica di Karlsruhe!

La partecipazione della Bundesbank agli acquisti di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (BCE) è ancora una volta un problema davanti alla Corte costituzionale federale. Meno di tre mesi dopo la spettacolare decisione dei giudici di Karlsruhe sul programma di acquisto di obbligazioni PSPP (“Programma di acquisto del settore pubblico”), diversi ricorrenti si rivolgono nuovamente alla Corte costituzionale federale, secondo il Börsen-Zeitung. Venerdì è stata ricevuta una prima richiesta urgente per un ordine di esecuzione, come confermato da un portavoce su richiesta. Il politico CSU Peter Gauweiler e un gruppo di querelanti guidati dal fondatore di AfD Bernd Lucke chiedono a Karlsruhe di ispezionare documenti riservati. La BCE li ha inviati al governo federale e al Bundestag a luglio tramite la Bundesbank al fine di conformarsi alla sentenza Karlsruhe. Una scadenza corrispondente scade mercoledì. Probabilmente seguiranno le domande per sigillare l’uscita della Bundesbank dal programma di acquisto. Tuttavia, l’eurodeputato Sven Simon (CDU), che ha accolto con favore il verdetto, ha dichiarato al Börsen-Zeitung: “Ritengo che il giudizio sia completo”. Anche altri gruppi di querelanti dubitano che Karlsruhe sia seria.

Qualcuno vuole vedere i documenti riservati non le due righe nelle quali si dice che va tutto bene.

Fin qui la cronaca europea, mentre la seconda ondata è ufficiale in Spagna e Francia e inzia a colpire anche la Germania in America a 90 giorni dalle elezioni il dati ufficiali iniziano a raccontare che non c’è alcuna ripresa a VU in America.

Ovviamente noi ci riferiamo al rapporto indipendente di Markit, quello governativo ISM è sotto la tutela dell’amministrazione Trump in vista delle elezioni…

Markit US Manufacturing PMI 50,9 vs 51,3 exp e 49,8 precedenti (51,3 flash)

Pessime notizie per l’occupazione, che resta indietro rispetto ai nuovi ordini,

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist l’indice rimane preoccupantemente debole, gran parte del recente miglioramento della produzione sembra essere guidato semplicemente dalle fabbriche che riavviano il lavoro piuttosto che riflettere una ripresa della domanda.

La crescita di nuovi ordini rimane poco brillante e gli arretrati di lavoro continuano a diminuire, suggerendo fortemente l’accumulo di capacità in eccesso. Molte aziende e i loro clienti restano cauti in relazione alla spesa a causa di blocchi reimposti in alcuni stati e preoccupazioni per ulteriori interruzioni della pandemia. Ulteriori ondate di infezione potrebbero ovviamente far deragliare la ripresa, e molte aziende hanno anche citato le elezioni presidenziali come un ulteriore potenziale per l’attenuazione di qualsiasi ripresa da un’accresciuta incertezza politica “.

Va tutto talmente bene che due governatori della Fed di Richmond e Minneapolis chiedono ancora più stimoli fiscali e monetari, in poche parole tagli dei tassi…

The surging U.S. savings rate means the country can afford to support Americans laid off due to the coronavirus pandemic, while a “hard” lockdown could deliver a faster economic recovery, a senior Fed official says https://t.co/0LC5H9Fvrr — Bloomberg (@business) August 2, 2020

Fed's Barkin says economy faces 'sinkhole' without more fiscal support https://t.co/bRQ1JtWPwc — KeySignals (@KeySignals) August 4, 2020

Anche la spesa per costruzioni ha deluso le attese…

Per il resto nulla da dire, agosto è iniziato e lo spettacolo è assicurato!

Chiunque volesse sostenere il nostro viaggio riceverà in OMAGGIO le analisi di Machiavelli. Per contribuire al nostro viaggio basta cliccare SUL BANNER a fianco dei post sul lato destro della pagina o andare alla sezione DONAZIONI…

SEMPLICEMENTE GRAZIE!