ITALIA: COLLASSA IL PIL DI QUALCHE PUNTICINO!

Ieri sino usciti i dati relativi al Pil europeo e italiano dell’ultimo trimestre, una tale meraviglia che in giro c’è gente che si strappa gli euro di mano vendendo dollari, una delle nuove view che qualche buontempone vende ai suoi clienti sperando nel recovery fund e nell’azzeramento della sentenza della Corte di Karlsruhe…

Vorrei semplicemente ringraziare osservando questi dati il Governo italiano che con una chiusura indiscriminata dell’attività produttiva ha favorito le aziende di Paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca, Romania e Ungheria, tanto per dirne alcune, ma un ringraziamento sentito va a questo professore di lettere che ha capito tutto delle dinamiche economiche di questa crisi, proprio tutto grazie alla “bodenzadi fuogo” mai vista messa a disposizione dal Governo italiano…

Il primo semestre dell’anno, se l’emergenza coronavirus dovesse persistere, vedrebbe “una elevata contrazione del Pil” che porterebbe a fine anno a una caduta “nel 2020 di qualche punto percentuale, grave ma gestibile e recuperabile”.

Due milioni di lavoratori aspettano ancora la cassa integrazione!

Io capisco che siete già tutti al mare, che è meglio godersi questa estate prima che Conte e Gualtieri in autunno chiudano anche l’aria al Paese, ma Signori, un minimo di indignazione per favore, aveva davvero ragione il buon Aristotele, apatia e tolleranza sono le ultime virtù di una società morente!

VERGOGNA è una parola estremamente riduttiva per un Paese nel quale al primo posto nella Costituzione sta il diritto al LAVORO! Ancora due milioni di lavoratori aspettano la cassa integrazione | Rep https://t.co/Ro99RBWuRk @repubblica — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 7, 2020

Sono numeri semplicemente devastanti, soprattutto alla luce del NULLA che è arrivato da questa Europa.

L’economia tedesca poi è un esempio di virtuosismo che deve essere insegnato nelle scuole, un’economia basata esclusivamente sul mercantilismo e dumping sociale sta recuperando che è una meraviglia un rimbalzo strepitoso…

Un tale rimbalzo che ha indotto uno dei burattini della plutocrazia europea a richiedere allarmato l’immediata approvazione del recovery fund…

Ma tu pensa ci voleva la scienza dei numeri per svegliare questi ignoranti, ma ovviamente nulla sarà gratuito, davvero NULLA…

Dombrovskis: «Le regole europee di bilancio? Dopo la recessione torneranno… Quando poi non saremo più in una fase di severa caduta dell’economia… Non possiamo dire quando, data l’incertezza. Torneremo sul tema in autunno… #CLICKMES https://t.co/gnJNggwL13 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 4, 2020

Le regole torneranno chiaro il concetto o serve l’audio?

Non solo le regole torneranno ma pure la dimensione giuridica di un trattato come il MES che al momento opportuno verrà utilizzata per fottere il nostro Paese.

Ma c’è ancora qualcuno sano di mente in questo Paese che si domanda il motivo per il quale mezza Europa di plutocrati spinge perché utilizziamo questo camera da gas?

Ora manca solo Papa Francesco a dirci che il MES è una meraviglia o l’Unesco che lo dichiari patrimonio dell’umanità!

Ma davvero c’è ancora qualche stupido in questo Paese che dopo che la Commissione Europea ci ha fatto chiudere ospedali e distruggere il Servizio sanitario nazionale insieme alla letterina di Mario Draghi, ma davvero c’è ancora qualche stupido che vuole prendere il MES per riaprire qualche ospedale.

I soldi ce li devono regalare senza MES per scusarsi dell’idiozia tedesca e tutta italiana di molti economisti nostrani che l’austerità, non trovo una parola migliore è valida, l’austerità è giusta, funziona, chiarifica, purifica, penetra e cattura l’essenza dello spirito evolutivo come direbbe storpiandola Gordon Gekko.

Comunque aspettatevi un nuovo fate presto di Confindustria, di decine di gatti e volpi nel campo dei miracoli italiano!

Ma lasciamo da parte il nostro Paese e occupiamoci dell’America dove il coronavirus sta mettendo in chiara difficoltà la possibilità di rielezione di Donald Trump, con alcuni senatori repubblicano che iniziano a prendere le distanze dall’attuale amministrazione americana.

Francamente è davvero incredibile quello che sta accadendo in America in piena estate non oso pensare a cosa accadrà questo inverno e soprattutto a novembre…

At least five republican senators will not attend the Republican National Convention next month, per their offices:

– Grassley (Iowa)

– Alexander (Tennessee)

– Collins (Maine)

– Murkowski (Alaska)

– Romney (Utah) — Stephen Sanchez (@SSanchezTV) July 7, 2020

Ma ciò che conta davvero è per quanto tempo la Federal Reserve continuerà a nascondere la realtà comprando azioni e titoli spazzatura, perché a breve dovrà decidere se comprarsi tutte le cartolarizzazioni del Commercial Real Estate, il settore dei mutui commerciali le cui transazioni sono crollate ai minimi del 2009, una marea di carta straccia che non potrà che finire nei bilanci della Banca centrale americana…

The trend will likely accelerate in the last half of the year with painful consequences for city tax collections. https://t.co/s4CeThgsA3 via @WSJ — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 8, 2020

Non mi meraviglierei se a forza di comprare di tutto prima o poi le banche centrali si comprano anche i miliardi emessi dalla potente mafia calabrese, l’importante è che la FED continui a comprare i nostri tesorucci, che continuano ad andare che è una meraviglia nonostante le illusioni dei mercati azionari…

“Un miliardo di euro in bond della ‘ndrangheta venduti a investitori internazionali” … annamo bene! https://t.co/BnRxMlogBC — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) July 7, 2020

Da Londra @FT sgancia una "pseudo" bomba finanziaria molto politica. Italia vende sul mercato i "Mafia Bond". In realtà sono cartolarizzazioni e il legame con la criminalità è labile. Ma un titolo così è benzina sul fuoco del #MES e di chi dice "no soldi agli italiani mafiosi". pic.twitter.com/8jqyk7gcOT — Simone Filippetti (@FilippettiNews) July 7, 2020

C’è dire Bellezza, questa è la finanza come direbbe Gordon Gekko, non penserai davvero di vivere in una democrazia?

Sarà un’estate davvero interessante per i nostri tesorucci, Machiavelli è davvero in grandissima forma!

Chiunque volesse sostenere il nostro viaggio riceverà in OMAGGIO le analisi di Machiavelli. Per contribuire al nostro viaggio basta cliccare SUL BANNER a fianco dei post sul lato destro della pagina o andare alla sezione DONAZIONI…

SEMPLICEMENTE GRAZIE!

