KARLSRUHE: GERMANIA E OLANDA DETTANO LE CONDIZIONI!

Ieri come abbiamo scritto, la Corte costituzionale tedesca, pur con una sentenza giuridica ineccepibile secondo la legge tedesca, ha rivelato la vera natura egemonica della cultura tedesca.

In una sola sentenza, la Corte di Karlsruhe ha messo in dubbio non solo la Banca centrale europea ma addirittura l’inutilità della Corte di Giustizia europea.

Solo la fogna mediatica che circonda questo Paese poteva uscire con un simile titolo.

Non solo, il Corriere della Sera, ha cambiato per ben quattro volte il titolo del suo articolo on line.

Noi in Italia abbiamo un problema enorme, una stampa asservita e appiattita da sempre, un pericolo pubblico per il nostro Paese, editori che monopolizzano ovunque notizie e informazioni distorcendole.

Quello che deve essere chiaro a tutti è semplicemente questo…

Come sempre accade in molti cadono dal pero…

Tra le cose che preoccupano della sentenza della Corte Costituzionale tedesca di #Karlsruhe è l’attacco molto pesante alla Corte di Giustizia Europea, che sembrerebbe volto persino a negarne la legittimità. Sarà piaciuto molto a chi vuole un’#Europa divisa. — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) May 5, 2020

Questo scienziato fa finta di non sapere che le cose sono sempre state così, invece di ammettere la natura egemonica di questa sentenza, come tutte le decisioni o imposizioni tedesche, gira l’attenzione su chi non vuole l’Europa unita.

Un altro esempio, ve ne propongo solo due e questo è un altro EUROinomane …

(2) If every Constitutional Court of every member state starts giving its own interpretation of what Europe can and cannot do, it's the beginning of the end. The EU’s constitutional watchdog is the European Court of Justice and that’s the way it should remain! — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 5, 2020

Dice questo trafficante del Consiglio europeo che se ogni Corte costituzionale di ogni stato membro inizia a dare la propria interpretazione di ciò che l’Europa può e non può fare, è l’inizio della fine. Il cane da guardia costituzionale dell’UE è la Corte di giustizia europea ed è così che dovrebbe rimanere!

Chiaro come funziona, negli ultimi 10 anni la Germania ha imposto la sua legge politica e giuridizionale a mezza Europa e solo ora questi fanno finta di svegliarsi.

Non solo addirittura ieri la BCE indice una riunione di urgenza per discutere della sentenza, invece di ignorarla completamente, mettendo in dubbio davanti ai mercati la propria indipendenza.

In sostanza nulla da dire, i tedeschi in maniera ineccepibile da sempre fanno i loro interessi, mentre noi con governi di sinistra o grillini da carega, seguiamo i loro desiderata.

Nella sostanza alcuni dicono che è l’occasione per cambiare i trattati, per cambiare il compito primario della Banca centrale europea oppure costringere definitivamente TUTTI i Paesi a cedere la loro sovranità. Ovviamente qualche ingenuo pensa che Paesi come Germania, Olanda, Austria e Finlandia cederanno la loro sovranità, cancelleranno le loro leggi nazionali e accetteranno di condividere il debito.

Solo un professore di lettere che si diletta a fare il ministro delle Finanze come Gualtieri poteva dire che la sentenza non avrà alcuna conseguenza pratica.

I giudici: «Tre mesi di tempo». Francoforte potrebbe non rispondere. Gualtieri: «Nessuna conseguenza pratica».https://t.co/OkgChiJYT9 — La Stampa (@LaStampa) May 6, 2020

Certo la BCE potrebbe tranquillamente ignorare la sentenza di Karlsruhe e proseguire con gli acquisti senza limiti, ma lui, il tedesco per eccellenza, custode dell’ortodossia calvinista ci dice che vigilerà perchè la BCE si adegui…

#UPDATE Bundesbank chief Jens Weidmann says the German central bank will back the European Central Bank (ECB) in its response to a constitutional court ruling demanding justifications for its bond-buying scheme pic.twitter.com/ix01CIER4r — AFP news agency (@AFP) May 5, 2020

Nella sostanza appoggerà qualunque risposta della BCE, la quale dovrà obbedire alla Bundesbank, diversamente i tedeschi smetteranno di acquistare titoli di Stato.

Quello che è certo come ho detto più volte è che l’euro è finito, lo dice la storia, prenderanno tempo, troveranno un modo per rimandare, ma questa volta sarà un tragico errore.

SENTENZA GERMANIA SULLA BCE/ Kerber: così noi tedeschi metteremo fine all’euro https://t.co/YHlovo5j76 — informazione estero (@infoitestero) May 6, 2020

L’intervista qui sopra è emblematica, si conclude con la seguente frase…

Non abbiamo paura. Noi tedeschi non abbiamo paura di nessuno, tranne Dio.

Markus C. Kerber è avvocato e professore di finanza pubblica ed economia politica nella Technische Universität di Berlino. La sentenza di ieri della Corte costituzionale federale tedesca lo riguarda molto da vicino, perché rappresenta un gruppo di ricorrenti contro il Quantitative easing, gli acquisti di titoli di debito pubblico fatti dalla Bce per 2.600 miliardi di euro dal 2015. Non è la prima volta per Kerber. Ha già impugnato l’operato della Bce davanti alla Corte di giustizia dell’Ue e dal 2008 ha al suo attivo otto ricorsi contro l’ampliamento dei poteri di Bruxelles. Oggi è soddisfatto e definisce “storica” la sentenza della Corte di Karlsruhe.

Professore, partiamo dal vostro comunicato. “La decisione della Corte costituzionale federale è una sentenza che condanna la Corte di giustizia europea”. Si tratta di una sentenza storica, perché con il nostro ricorso abbiamo innescato un conflitto istituzionale molto grave: per la prima volta una Corte nazionale lancia una sfida alla Corte europea. Un coraggio immenso di fronte alla sentenza molto francese della Corte di Lussemburgo.

Vi invito a leggere tutta l’intervista, io estrappolo solo alcuni passi significativi.

E voi avete impugnato il Qe davanti alla Corte tedesca. Sì. Abbiamo dimostrato che la Corte europea non ha il monopolio dell’interpretazione del diritto europeo nella misura in cui utilizza metodi inaccettabili d’interpretazione. È il caso della proporzionalità. Con questa decisione la Corte tedesca ripristina il suo controllo di fatto sulla Bce ed ricostituisce il suo potere in Europa.

Rileggete queste parole…

Con questa decisione la Corte tedesca ripristina il suo controllo di fatto sulla Bce ed ricostituisce il suo potere in Europa.

E ora fate molta attenzione soprattutto i più ingenui e quelli che ancora credono a QUESTA Europa.

Che cosa succederà dopo i tre mesi di tempo dati alla Bce per giustificare il suo operato? O la Merkel trova una soluzione che salva la faccia a tutti, o la Bundesbank dovrà ritirarsi dal Pspp e dunque dal Pepp. In tal caso comincerà l’agonia dell’eurozona.

Se la Bce non dovesse più poter fare la banca centrale, acquistando titoli e aiutando gli Stati a finanziarsi, che cosa accadrebbe all’Ue? Sarebbe il momento di mettere la parola fine all’esperimento chiamato Euro. Legga il mio libro More monetary competition. E la Germania non teme questo scenario? Oppure lei è favorevole ad una diversa moneta europea? Non abbiamo paura. Noi tedeschi non abbiamo paura di nessuno, tranne Dio.

Spero sia chiaro a tutti gli illusi il significato della sentenza di ieri a Karlsruhe, nel fine settimana Machiavelli vi racconterà le conseguenze sul cambio e sugli investimenti.

"Creare l'Euro è stato un gigantesco errore della storia" Kenneth Rogoff – DAVOS 2018 pic.twitter.com/pPzqU7VKa6 — Byoblu (@byoblu) January 24, 2018

Ma proseguiamo in attesa di vivere l’ennesima commedia all’Eurogruppo di venerdì, prossimo dove un Governo italiano ridicolo si presenterà senza nulla in mano di concreto, dopo aver dato i soliti spiccioli al tessuto imprenditoriale e artigiano di questo Paese, minacciando ulteriori chiusura, facendo girare report che prefigurano la fine del mondo in arrivo.

Le 5 condizioni dell'Olanda sul Mes (di A. Mauro) https://t.co/xeqRfkl6V8 — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 5, 2020

Eurogruppo, l'Olanda detta le condizioni per il Mes https://t.co/zb27D98Eui — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) May 5, 2020

Gli olandesi si portano avanti con il lavoro, al punto di far dire al ministro Gualtieri che l’Italia vigilerà sulle condizionalità del MES e che il Parlamento deciderà sull’utilizzo del MES.

Io me lo immagino già Conte in una seduta drammatica supplicare i mercenari politici votare a favore della carità europea. A noi serve solo una Banca centrale che faccia il suo lavoro.

L'Olanda detta le condizioni per i Paesi che vogliono accedere alla nuova linea di credito aperta col Mes per supportare la sanità pubblica durante l'emergenza coronavirus. Lo ha chiarito il ministro delle Finanze Wopke Hoekstra in un documento presentato al Parlamento in vista del vertice dell'Eurogruppo in programma venerdì. In dettaglio, i Paesi Bassi chiedono la firma di un memorandum d'intesa, l'analisi di sostenibilità del debito e prestiti di una durata inferiore a quelli normalmente concessi dal fondo salva-Stati, con tassi comunque superiore ai costi di finanziamento. "Alcune condizioni preliminari sono importanti per i Paesi Bassi", si legge infatti nel documento. "In primo luogo, come condizione per l'uso della linea di credito, dovrebbe essere incluso nel memorandum d'intesa che i Paesi si impegnino a utilizzarla per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, la cura e i costi relativi alla prevenzione" dovuti alla pandemia di Coronavrius. Inoltre, chiede che sia "disponibile solo per la durata della crisi Covid-19" e che le procedure previste dal trattato Mes per la concessione di aiuti "siano seguite in modo adeguato". Infine, è arrivata la richiesta di "analisi sui rischi per la stabilità finanziaria, sulla sostenibilità del debito e sulle esigenze di finanziamento", con durata "inferiore rispetto ai precedenti programmi di aggiustamento macro-economico del Mes", così come i tassi di interesse, da fissare "a un livello inferiore" a condizione che siano superiore ai costi di finanziamento sostenuti dalla stessa misura economica. Quindi venerdì due appuntamenti importanti, ennesimo inutile Eurogruppo e i dati sulla disoccupazione del mese di aprile in America che con oltre 30 milioni di disoccupati farà probabilmente salire il tasso di disoccupazione intorno al 20 %. Non preoccupatevi di quello che faranno i mercati, la rotta è segnata, non importa per quanto ancora saranno in grado di manipolarvi, non meravigliatevi se gli psicopatici continueranno a comprare anche a fronte di un dato terrificante, giocano con i soldi che le banche centrali regalano a loro ma negano alla gente comune. Vediamo cosa tirerà fuori il Governo oggi o in settimana dal nuovo decreto aprile, il PAESE sta per esplodere, molte aziende stanno già chiudendo e servono interventi decisivi per salvare non pensioni o dipendenti statali, ma aziende, PMI e tutti coloro che con il loro lavoro sostengono la NAZIONE! Diversamente sarà guerra!

