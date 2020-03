ITALIA: ECONOMIA DI GUERRA E DEFICIT PUBBLICO!

Lo so che molti di Voi in questi mesi si sono dovuti sorbire nei talk show italiani le fesserie dette dai vari Monti, Fornero, Giannino e soprattutto Cottarelli, alcuni se le sono pure bevute, ma ora è il tempo di raccontare un’altra verità, partendo come sempre dalla realtà e non dalla loro fantasia.

Alla fine di gennaio, il presidente del Consiglio Conte, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, ripeto sei mesi, pubblicato poi sulla gazzetta ufficiale il primo di febbraio.

Io non ne sapevo nulla, non so Voi, ma io non ne sapevo nulla!

La prima domanda che mi viene spontanea, riguarda lo stato persistente di sottovalutazione del problema da parte del Governo e di esponenti di primo piano del Governo che andavano in giro a dire di non esagerare di continuare ad avere le stesse abitudini. Si presume che chi sta al Governo abbia informazioni di un certo tipo, sempre che non si dichiari lo stato di emergenza per aver visto un video su You Tube o altro. Quello che stava accadendo in Cina era chiaro a tutti forse a qualcuno no.

L’OMS dichiarava lo stato di emergenza alal fine di gennaio e l’Italia, fa la stessa cosa, facendosi trovare impreparata, no anzi, esponenti del Governo, ripeto esponenti del Governo che dovrebbero sapere qualcosa di più vanno in giro a dire di non cambiare le proprie abitudini?

La prima domanda che mi pongo, riguarda il tempo perso per mettere il nostro sistema sanitario in condizione di affrontare un eventuale pandemia, anche se qualcuno dice che era imprevedibile, perchè il buon senso del padre di famiglia dice che prevenire e prepararsi è meglio che curare. Perchè in un mese di tempo non è stato fatto nulla per allertare le nostre strutture ospedaliere e la Protezione civile che ora è obbligata a inviare negli ospedali pezzi di carta igienica da applicare al volto invece che efficienti mezzi di protezione per le anime che stanno combattendo eroicamente al fronte?

Tu pubblichi una dichiarazione di stato di emergenza nazionale e non prevedi mezzi e poteri straordinari, non metti a disposizione risorse strumentali e finanziarie per prepararti ad ogni evenienza?

Non solo, prevedi che questa emergenza può durare SEI MESI, ribadisco SEI MESI e non fai nulla o quasi per fronteggiare ECONOMICAMENTE ma soprattutto CIVILMENTE un’eventuale estensione della pandemia in Italia, vista l’enorme MOBILITA’ dei tempi nostri?

Non serviva dirlo alla popolazione, ma almeno essere segretamente pronti ad ogni evenienza si! Lo stato di sottovalutazione a livello istituzionale è evidente e mi fermo qui!

Ieri il povero Trump che perderà le elezioni ha detto che l’America sarà di nuovo e presto aperta a tutti, perchè l’America non può chiudersi, molto presto ha aggiunto ma non prima di tre o quattro mesi. Chiaro il concetto, non prima di tre o quattro mesi!

Questi sono i dati arrivati oggi dal Giappone è chiaro era del perchè dico che sarà una lunga marcia verso la rinascita?

Per chi non conosce la storia, invito ad andare a leggersi quanto successe con la spagnola nei primi anni del secolo scorso, giusto perchè non continui questo generale stato di sottovalutazione di una pandemia feroce come quella attuale e mi fermo qui.

Tornando a noi, ieri ho avuto l’onore di essere ospitato sul sito di Assimetrie, l’associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche che troverete al seguente indirizzo e che vi invito a seguire…

Condividerò con Voi alcuni pezzi del mio lavoro, invitandovi a leggere il tutto sul sito di Assimetrie che troverete qui sotto…

In questo mio intervento ci sono anche alcune propoposte di immediata realizzazione che partono dalla consapevolezza che la storia ci offre, perchè oggi SIAMO IN GUERRA e una GUERRA esige scelte e decisioni politiche confacenti ad un’ECONOMIA di GUERRA, oltre che la consapevolezza dei suoi cittadini.

Invito a far girare il più possibile questo intervento, più gente si rende consapevole e più possibilità ci sono di una vera rinascita. Grazie e buona lettura Andrea

Sabato scorso (21 marzo, n.d.r.), il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi ha dichiarato: «La vita viene prima di tutto, possiamo decidere di chiudere tutte le imprese in Lombardia con la consapevolezza che molte di queste aziende non riapriranno più. E quando usciremo da questo incubo ci troveremo in una situazione da economia di guerra». Non userò termini difficili, non sono un economista; uso parole semplici, il più semplici possibile. Qualche anno fa Krugman ha detto: “In questo momento il mondo ha bisogno di decidere sulla base di informazioni concrete; di conseguenza le idee devono essere rese accessibili a tutte le persone interessate, non solo ai professori di economia.” … clicca qui sotto per proseguire Economia di guerra e deficit pubblico | Andrea Mazzalai … C’è chi dice che senza la pandemia non sarebbe mai successo questo, ma sa di mentire, perché mai come in questi ultimi mesi il sistema era sull’orlo di un collasso, drogato da illusioni, da liquidità creata dal nulla, debito stratosferico, leva finanziaria demenziale e immensa disparità di ricchezze; sarebbe successo comunque, come insegna la Storia.

Voglio dedicare un pensiero speciale a chi soffre in prima linea, nel nostro Paese: non è il tempo delle polemiche, ma non è neanche il tempo dell’irresponsabilità e dell’improvvisazione; invece, è il tempo del coraggio, di scelte difficili, che aiutino a salvare il salvabile. Poi, a tempo debito, penseremo a presentare il conto a chi di dovere.

Contribuisci anche tu LIBERAMENTE a tenere in vita un’isola di condivisione quotidiana nell’oceano infinito di questa tempesta perfetta, l’informazione indipendente…

