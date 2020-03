FED: TASSI A ZERO QE5 E AZZERATI COEFFICIENTI DI RISERVA OBBLIGATORI!

Chi ha letto il nostro manoscritto nel fine settimana, sa che non c’è nulla da gioire per quello che sta accadendo anche se le nostre visioni si stanno realizzando in tutti e per tutto. Ma una cosa è certa, noi continueremo a fare il nostro lavoro, informando, ma soprattutto racconta questa immensa crisi antropologica, cercando di rendere consapevoli più persone possibili della demoniaca finanza che ha sequestrato le nostre vite in questi anni, il giardino del diavolo senza dimenticare che esiste per fortuna anche la finanza etica, finanza sostenibile.

La situazione è tale che il mancato rispetto della quarantena obbligata per tutti rischia di rendere vano qualsiasi tentativo di arginare questo maledetto virus, vi prego non prendete alla leggera le indicazioni degli esperti, quelli veri, che suggeriscono di evitare qualunque contatto, di stare a casa, di essere responsabili, di comprendere che il livello di contagio è terrificante, ben oltre la nostra immaginazione.

Con questo la parola d’ordine resta SPERANZA SPERANZA SPERANZA SPERANZA!

“ La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle. ” Sant’Agostino

La notizia di ieri è questa, in tarda serata in una riunione di emergenza la Federal Reserve a ridotto a zero i tassi è implementato il QE5, il QE4 era già partito a settembre anche se loro non lo ammetteranno mai.

Coronavirus, maxi-intervento Fed: tassi a zero e nuovo Qe da 700 miliardi. «Azione coordinata delle banche centrali» – Fed a sorpresa taglia i tassi e lancia nuovo Qe @sole24ore https://t.co/BtcAafNbvK — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) March 15, 2020

Ora in molti comprenderanno le nostre parole, che Lehman Brothers era solo un episodio della più grande crisi della storia della finanza ed economia mondiale, solo un episodio, quello che sta accadendo ha superato la realtà.

Mossa di emergenza della Fed, che ha tagliato a sorpresa i tassi di interesse allo 0-0,25% come misura per contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus. Si tratta del secondo taglio in una settimana e soprattutto di una riduzione secca di un punto percentuale. Il 3 marzo scorso, la Banca centrale Usa aveva già tagliato i tassi di mezzo punto portandoli all’1-1,25%, in quella che era ststa la sua prima riduzione di emergenza – cioè al di fuori delle riunioni programmate – dai tempi della crisi del 2008. Nuovo Qe da 700 miliardi

Oltre a portare i tassi di interesse a zero la Fed ha lanciato un massiccio programma di Quantitative Easing per acquistare 700 miliardi di dollari di titoli di stato e obbligazioni garantite da mutui (mortgage-backed-securities) al fine di sostenere l’economia e proteggerla dall’impatto del coronavirus. Trump si è detto «felice» per l’azione della Fed, che il presidente ha più volte criticato negli ultimi mesi. «Un grande passo», ha commentato. Accordo tra le banche centrali per liquidità in dollari

In queste ore c’è un’azione coordinata delle banche centrali mondiali per assicurare liquidità a sostegno del’economia minacciata dall’emergenza coronavirus: è quanto si legge in un comunicato della Fed. Bce, Banca del Canada, Bank of England, Bank of Japan e Banca centrale svizzera hanno siglato un’intesa con la Fed che rende più facile il rifornimento in dollari da parte delle banche di questi Paesi, una misura già adottata all’epoca della Grande crisi del 2008. L’accordo prevede uno sconto di 25 punti base sui contratti swap per favorire la dotazione di dollari da parte del sistema finanziario.

Anche solo per un instante uno dei titoli di Stato USA a scadenza aprile è andato con rendimento in negativo.

I tassi negativi non sono appropiati per l'America! Segnatevela questa Powell says the Fed doesn’t see negative rates as ‘appropriate’ policy for the United States https://t.co/NF1ci9ieRq — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) March 16, 2020

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato domenica che è improbabile che la banca centrale abbia tassi di interesse negativi come il prossimo passo per aiutare l’economia durante la paura del coronavirus. Invece, ha detto, la Fed si sta concentrando sui tassi di interesse e su altri “strumenti di liquidità” che sta usando per mantenere il flusso del credito e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

Non aggiungo altro, segnatevela questa! Chiaro che faranno di tutto per non andare contro le loro fesserie accademiche ma alla fine capitoleranno, il Giappone è li a dimostrare che non c’è alternativa, anche se come ben sapete servirà a poco, purtroppo!

Nel frattempo ovviamente in Cina collassa l’economia…

Chinese Retail Sales crashed 20.5% YTD YoY – the first annual drop on record and four times worse than the -4.0% expectation

Chinese Industrial Production collapsed 13.5% YTD YOY – the first annual drop on record and more than four times worse than the -3.0% expectation

Fixed Asset Investment plunged 24.5% YTD YoY – the first annual drop and more than twelve times worse than the expected 2.% contraction.

In America l’annuncio della sospensione dei buybacks, da parte delle più grandi banche americane…

Full FSF statement below:

The Financial Services Forum announced that its eight members decided today to temporarily suspend share buybacks for the remaining period of the first quarter and the second quarter of 2020.

Gli analisti di Goldman Sachs si attendono un crollo di oltre il 5% del pil nel secondo trimestre 2020. Recession is Back!

Non vi parleremo di finanza oggi, parleremo di altro, lo abbiamo già fatto nel fine settimana insieme ai nostri sostenitori, vi parleremo di quello che sta succedendo intorno a noi, vi parleremo di EROI, di uomini e donne comuni che quotidianamente combattono questa guerra contro un nemico invisibile, vi parleremo di come l’Europa sta gestendo questo triste episodio della nostra vita, torneremo nel tempo a parlare di crisi antropologica insieme a quella economico/finanziaria.

A presto! Andrea

