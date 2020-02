CORONAVIRUS...ULTIMA CHIAMATA!

Prima di iniziare oggi, dedicato a tutti coloro che hanno avuto in questi anni fiducia nelle nostre analisi, questo tweet, che riporta la notizia che per la prima volta dal mese di ottobre i rendimenti dei titoli trentennali hanno rotto il supporto a quota 2 %…

*U.S. 30-YEAR YIELD FALLS BELOW 2% FOR FIRST TIME SINCE OCTOBER pic.twitter.com/0S7qFsLxIy — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) January 31, 2020

Chi avesse avuto la fortuna e la lungimiranza di comprare all’inizio dell’anno i nostri tesorucci, ha ottenuto un risultato strabiliante di oltre OTTO per cento.

Siamo ormai ad un soffio dai minimi storici e ben avviati verso gli strabilianti obiettivi proposti dal nostro MACHIAVELLI in “OUTLOOK 2020 LA PROFEZIA.”

Dal prossimo manoscritto inizia il “Grande Inverno”, ci saranno due articoli che testimoniano la bontà delle nostre tesi, una clamorosa conferma da ambienti insospettabili…

Proseguono senza sosta le inversioni in più parti della curva dei tassi, mentre il rendimento del decennale è sceso sotto a quello con durate pari e inferiori ai 6 mesi. Ormai siamo ad un passo dai minimi storici.

I nostri indicatori ci dicono che potrebbero esserci nuove tensioni sul mercato interbancario, attenzione all’evoluzione dei tassi.

Per chi invece se ne intende suggerirei di dare un’occhiata a quello che è successo la prezzo del rame da inizio anno…

Inoltre non ci voleva poi molto a capire che il recente accordo con la Cina era una fesseria, una delle tante leggende metropolitane messe in piedi per fare contenti i polli…

Touche! Virus cinese, Coldiretti: “Crollano i prezzi della soia, a rischio l’intesa tra Usa e Cina” https://t.co/jkEbHmycBa via @Cronachedi.it – Il quotidiano online di informazione indipendente — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) February 2, 2020

Un consiglio, preparatevia alla rottura dell’ accordo tra Cina e Stati Uniti, quando avranno finito con l’emergenza si occuperanno di rendere tutto con gli Interessi agli Stati Uniti.

Wilbur Ross disgracefully cites coronavirus as American opportunity – Global Times https://t.co/kXONfH995O — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) February 2, 2020

A proposito di polli, se non vi basta il corona virus…

(ANSA) – PECHINO, 1 FEB – Le autorità cinesi hanno rilevato casi di virus H5N1 dell’aviaria a Shaoyang, provincia centrale dell’Hunan, con circa 4.500 polli infettati.

Lo riporta il Global Times, sulla base delle informazioni fornite date dal ministero dell’Agricoltura. Nel complesso, sono stati abbatti quasi 20.000 capi dopo la conferma del contagio.

La provincia dell’Hunan confina con quella dell’Hubei, da dove è scaturita l’epidemia del nuovo coronavirus di Wuhan.

In una sole notte il principale indice di Shangai ha spazzato via un anno di guadagni, altro che accordi di prima fase farlocchi…

Ora io comprendo che a molti piace sentirsi dire che le cose vanno bene, che la crisi è finita, ma il nostro compito è di raccontare la realtà senza se e senza ma…

Questo è il principale distretto manifatturiero degli Stati Uniti, è letteralmente crollato la scorsa settimana, scendendo al nuovo minimo da dicembre 2015, 42,9 contro aspettative di 48,9, francamente non so cosa analizzano gli economisti da baraccone che si cimentano in previsioni.

L’indice generale è crollato, i prezzi sono esplosi al rialzo, nuovi ordini crollati, occupazione diminuiti come non si vedeva da tempo, crollo delle scorte, consegne in frenata, ordini arretrati in calo e produzione collassata.

Visto che qui in Italia i polli abbondano, continuando a votare PD, vediamo cosa ha portato alla nostra crescita l’avvento dello spettacolare Governo PD e quel che resta del marche del Grillo…

Con la sinistra e il PD al Governo le recessioni sono una garanzia! Istat, Pil in frenata: nel quarto trimestre -0,3% https://t.co/50lFXhPEFD di @repubblica — Andrea Mazzalai (@icebergfinanza) January 31, 2020

Se il quarto trimestre è stata un’amara sorpresa, il prossimo sarà recessione tecnica a meno che qualcuno non sia disponibile a credere che quello che è successo in questo mese, tra Iran e Coronavirus non impatterà sulla crescita globale.

Ma non si tratta solo di Italia, l’intera Europa è in gran forma con il crollo delle vendite al dettaglio in Germania a dicembre e la crescita negativa del pil francese.

Concludiamo con la normale e ordinata uscita del Regno Unito dall’Europa, invitando tutti gli economisti ed analisti da baraccone che in questi anni hanno previsto la fine del mondo a farsi un minimo di esame di coscienza.

La verità è sempre figlia del tempo, il pil pro capite inglese cresce più di quello francese, inglese e americano, con tanti saluti alla fine del mondo.

Another outing for my Sunday Times piece, as we leave the EU, on the contribution of membership to UK prosperity, including a bigger rise in per capita GDP than France, Germany or the US:https://t.co/tBDkAWqDG3 — David Smith (@dsmitheconomics) January 28, 2020

Noi ci vediamo in settimana, con il nuovo manoscritto di Machiavelli dal titolo “Il Grande Inverno.” Ricordo a tutti che è attivo il nostro servizio di consulenza.Oltre al tempo della consapevolezza, questo è anche il tempo della gratitudine. Buona giornata Andrea

Contribuisci anche tu LIBERAMENTE a tenere in vita un'isola di condivisione quotidiana nell'oceano infinito di questa tempesta perfetta, l'informazione indipendente…

